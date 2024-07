El actor Robert Downey Jr sorprendió la noche de este sábado con su regreso a los Estudios Marvel, ahora como Doctor Doom en la película Avengers: Doomsday.

En el marco de la San Diego ComicCon, los Marvel Studios dieron la agradable noticia de la vuelta a la pantalla del actor que dio vida a Iron Man, pero ahora como un villano bajo la dirección de los hermanos Russo.

El primer anuncio de la noche de parte de los Marvel Comic Studios fue el regreso a la dirección de Anthony Russo y Joseph Russo para las entregas de Avengers 4 y 5, quienes han dirigido películas como Avengers Infinity War, Avengers Endgame, Capitán América: El Soldado de Invierno y Civil War.

El productor de Marvel Studios, Kevin Feige, guardó el último anuncio de la noche para revelar la primicia de quién sería el actor que daría vida al Doctor Doom en la nueva película de Avengers a estrenarse en mayo del 2026.

La aparición de Víctor Doom era casi un hecho para la nueva entrega; sin embargo, existía la incógnita de quién lo interpretaría, así que para acabar con la espera, un grupo de hombres desfilaron por el escenario del Hall H vestidos como el icónico Doctor Doom, hasta que uno de ellos, Robert Downey Jr. se quitó la máscara revelando su identidad, ante la sorpresa de los asistentes.

Downey Jr fue recientemente galardonado con un premio Oscar por su participación en la película Oppenheimer.

“New mask, same task.”

Robert Downey Jr. surprises Hall H to announce his return to the MCU as Doctor Doom. pic.twitter.com/j1SEjzse3p

— Marvel Studios (@MarvelStudios) July 28, 2024