El abogado de Ismael “El Mayo” Zambada, Frank Pérez, declaró que su cliente no se entregó ni fue engañado para subir al avión en el que viajó a Texas para ser detenido por el gobierno de Estados Unidos; sino que fue “secuestrado a la fuerza” por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, publicó el diario Los Ángeles Times.

The Times, publicó declaraciones de Frank Pérez en las que aseguró: “Mi cliente no se entregó ni negoció ningún término con el gobierno de Estados Unidos. Joaquín Guzmán López secuestró a mi cliente por la fuerza”, dijo Pérez en una declaración que fue reportada por primera vez por The Times.

El abogado detalló el momento en que su cliente de 76 años “fue emboscado, arrojado al suelo y esposado por seis hombres con uniformes militares y Joaquín”, también precisó que “lo arrojaron a la parte trasera de una camioneta y lo llevaron a una pista de aterrizaje”.

Posteriormente, “lo obligaron a subir a un avión, Joaquín le ató las piernas al asiento y lo llevaron a Estados Unidos contra su voluntad”, narró el defensor del capo.

En otras declaraciones dadas a The Times, Pérez ventiló que en el avión solo viajaban el piloto, el hijo de “El chapo” y “El Mayo”.

La trampa en la que cayó el fundador del Cártel de Sinaloa se dio tras una reunión a la que fue convocado con Joaquín Guzmán López y a la que acudió solo con un pequeño equipo de seguridad.

De acuerdo con información de “Los Ángeles Times”, una fuente policial mexicana catalogó el hecho como “un crimen épico y único en la vida”. “El viejo fue engañado”.

En su primera audiencia, Zambada se declaró inocente de los cargos de tráfico de drogas, armas y lavado de dinero.

