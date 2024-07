Ovidio “El Ratón” Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán, sigue bajo custodia del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Así lo dieron a conocer, por separado, el Embajador de EU en México, Ken Salazar, y el Fiscal estadounidense, Merrick B. Garland.

El primero lo dio a conocer al final de un comunicado difundido en su cuenta de X (@USAmbMex) en el que se refirió a las detenciones de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán, otro de los hijos de “El Chapo”, líderes del Cártel de Sinaloa:

“También puedo confirmar que Ovidio Guzmán López sigue en custodia de Estados Unidos”.

My statement on the arrest of Ismael Zambada García “El Mayo” and Joaquín Guzmán López.

👉 https://t.co/kRwhRkPC4b pic.twitter.com/ITdijrEiOl

— Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) July 26, 2024