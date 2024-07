La detención de Ismael “El Mayo” Zambada es un golpe directo a los cárteles de la droga, señaló el embajador de EU en México, Ken Salazar.

En un comunicado difundido en su cuenta de X (@USAmbMex) el funcionario norteamericano detalla que:

“El arresto de Ismael Zambrado García ‘El Mayo’ y Joaquín Guzmán López es un golpe directo en nuestros esfuerzos para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que fomentan el veneno de las drogas sintéticas que matan a tanta de nuestra gente, y generan tanta violencia en nuestras comunidades”.

A la par, agradece la colaboración del Gobierno de México por sus esfuerzos en los operativos para la detención y extradición de narcotraficantes como Rafael Caro Quintero, Ovidio Guzmán -del que aseguró que sigue en custodia de la Justicia de su país- y Néstor Isidro Pérez Salas “El Nini”:

“En los que soldados y marinos mexicanos han perdido la vida contra las organizaciones criminales trasnacionales”.

My statement on the arrest of Ismael Zambada García “El Mayo” and Joaquín Guzmán López.

— Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) July 26, 2024