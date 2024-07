¿Será que el regreso de Wade Wilson y del emblemático personaje de los X-Men serán suficientes para Marvel?

Marvel está en crisis. Después del colosal éxito con Avengers: Endgame, la segunda cinta más taquillera de la historia, el universo cinematográfico de Marvel ha tenido un camino tumultuoso a sus días de gloria.

Por más que lo niegue, sus únicos personajes con realmente los dotes histriónicos como para reemplazar al séquito original de vengadores o están apenas desarrollando su camino (Yelena Belova y Kate Bishop) o sus historias se vieron “inconclusas” (Wanda Maximoff, Thor, Loki y Los Guardianes de la Galaxia). Sin un claro camino adelante, y con muchas producciones sin cumplir con las expectativas de taquilla, Marvel pensó que la gente estaba cansada de ver tanto producto de su compañía tan seguido, cosa que es parte del problema mas no la solución.

La manera como decide resolver este conflicto es poniendo todas sus apuestas del año en una propuesta ambiciosa: incorporar a Deadpool, un superhéroe sangriento, mal hablado y con dotes éticos cuestionables, al universo planteado por Disney y sumar a Wolverine, uno de los personajes más queridos de la saga de los X-Men. Los avances prometen no arruinar el estilo narrativo o esencia de Wade Wilson, mientras los pequeños guiños hacia el mutante y la TVA intrigan. Sin embargo, el problema recae en la crítica especializada. No tan convencida de la nueva entrega, la nueva producción de la casa de héroes recibió 56 de 100 puntos de la plataforma de reseñas Metacritic después de 50 reseñas. Si la crítica no adoró la película, ¿será una indicación de la reacción de la audiencia?

El pronóstico no pinta bien para Marvel. Sin embargo, esto no es señal de fatiga del género: The Boys, una de las series estrella de Amazon Prime, acaparó 55 millones de espectadores tras 39 días de haberse estrenado su cuarta temporada, demostrando que la cantidad no es el problema, sino la calidad de lo que se nos entrega. De nada sirve esperar un año por cada cinta si el resultado será mediocre o malo. Claro, cuando hay dedicación y enfoque debe de haber más atención al detalle. Pero todo depende de poner las piezas en los jugadores correctos.

A ver qué nos ofrece Agatha All Along, la serie de Disney Plus centrada en la bruja del mayor acierto del MCU televisivo, WandaVision. Si no, Kevin Feige tendrá que hacer algo para James Gunn y su reinventado universo de DC no le coma el mandado.

