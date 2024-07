Tras recibir el apoyo de gran parte de los principales líderes demócratas y ante la renuncia de Joe Biden a continuar en la contienda por la presidencia de los Estados Unidos, la vicepresidente Kamala Harris recibió el apoyo público del expresidente Barack Obama, figura clave del partido.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, Obama expresó su entusiasmo y confianza en Harris, subrayando su capacidad para liderar al país en un momento que calificó como “crítico”. “A principios de esta semana, Michelle y yo llamamos a nuestra amiga Kamala Harris. Le dijimos que creemos que será una Presidenta de los Estados Unidos fantástica y que tiene todo nuestro apoyo”, escribió el exmandatario en X.

La renuncia de Biden, atribuida a motivos de salud y a la presión mediática, dejó a Harris como la figura principal del Partido Demócrata de cara a las elecciones de noviembre. Harris, quien se ha desempeñado como Vicepresidenta desde 2021, cuenta ahora con el desafío de unificar al partido y enfrentar a su oponente republicano en un contexto de alta polarización política.

El apoyo de Obama es significativo, dado su papel como una de las figuras más influyentes dentro del Partido Demócrata y su capacidad para movilizar a los votantes. “En este momento crítico para nuestro país, haremos todo lo posible para asegurar su victoria en noviembre. Esperamos que se unan a nosotros”, añadió Obama, haciendo un llamado a la acción a sus seguidores.

Kamala Harris lanzó ayer su primer spot de campaña en el que llama a votar por la “libertad” y no por el “odio”. El anuncio cuenta con la canción “Freedom” de Beyoncé, lo cual ha resonado fuertemente entre los votantes jóvenes y progresistas.

La Vicepresidenta también ha recibido el apoyo de figuras importantes de su partido como Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, lo que refuerza aún más su figura como candidata. El respaldo de Obama añade un peso considerable a su campaña y solidifica su posición en la carrera presidencial.

Harris, por su parte, agradeció públicamente el respaldo del expresidente y de su esposa, en un video en el que documenta la llamada con el expresidente. “Significa mucho contar con su respaldo”, subrayó.

