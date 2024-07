Tras la captura del ‘Mayo’ Zambada, también ha trascendido la detención de Joaquín Guzmán López, otro de los hijos del ‘Chapo’ Guzmán, también buscado por tráfico de droga a EU; él tenía uno de los perfiles más bajos dentro de la estructura del Cartel de Sinaloa.

De acuerdo con diversos medios, Joaquín Guzmán López se habría entregado junto con ‘El Mayo’ Zambada a las autoridades estadounidenses.

De manera oficial, el Departamento de Justicia de EU compartió un comunicado confirmado ambas capturas señalándolos como lideres del Cartel de Sinaloa.

“El Departamento de Justicia ha detenido a otros dos presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo. Ismael Zambada García, o “El Mayo”, cofundador del Cártel, y Joaquín Guzmán López, hijo de su otro cofundador, fueron arrestados hoy en El Paso, Texas.

En el mismo comunicado se informa que ambos cuentan con multiples cargos en EU por liderar las operaciones criminales del Cartel sumando las peligrosas redes de fabricación y trafico de fentanilo.

Tanto Zambada como Guzmán López se suman a una lista de líderes y asociados del Cartel de Sinaloa que son responsabilizados por el Departamento de Justicia en Estados Unidos.

Entre el resto de líderes aprehendidos se encuentra uno de los cofundadores y supuesto líder del Cartel Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo’, así como Ovidio Guzmán López, también hijo de ‘El Chapo’ y señalado como uno de los principales sicarios del CJNG.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no se han pronunciado respecto a las detenciones.

Attorney General Merrick B. Garland Statement on Arrests of Alleged Leaders of the Sinaloa Cartel Ismael Zambada Garcia (El Mayo) and Joaquin Guzman Lopez

🔗: https://t.co/LumvDMKx2F pic.twitter.com/Wcm20MLrhC

— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) July 26, 2024