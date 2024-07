El trabajo cinematográfico de las mujeres en la industria mexicana, como la escritora Marina Stavenhagen y las trayectorias actorales de Adriana Paz y Claudia Ramírez fueron motivo de homenaje en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) en su 27 edición, en su sede de San Miguel de Allende.

La primera en recibir la mención fue la actriz Adriana Paz, de quien se presentó un video retrospectivo de su carrera, en donde contó la historia de su vida actoral, desde su casa.

En él destacó algunas vivencias como haberse quedado con el papel de Toñita de mis Amores en la cinta Rudo y Cursi, incluso de cómo llegó a Vis a Vis, pero también habló de la depresión que vivió al sentir su carrera estancada.

“Me emocioné mucho cuando me quedé con el papel y vi que trabajaría con Alfonso Cuarón, Joaquín Cosío, Gael García Bernal y Diego Luna. Le dije a mi mamá ‘Ya la hice’ y brinqué de felicidad, pero no, desafortunadamente no fue así.

“Después de eso no hubo nada por mucho tiempo y empecé a deprimirme, a sentir que mi carrera ya no avanzaría para ninguna dirección”, pero se equivocó y finalmente se convirtió en la primera mexicana en ganar en Cannes y el GIFF reconoció su carrera con la entrega de la Cruz de más cine y la Musa de la Asociación de Mujeres del Cine y la Televisión.

Por su parte, Marina Stavenhagen, recibió ambos reconocimientos también y durante su semblanza se destacaron sus inicios en el guión y también el cómo ha logrado poner el nombre de las mujeres muy en alto, no sólo con sus proyectos, sino con iniciativas en diferentes lugares.

“Me siento muy contenta de estar aquí en Guanajuato, en que me reconozcan lo que he hecho, que ha salido todo desde el corazón y me encanta haber abierto puertas para que hoy algunas mujeres tengan oportunidad de expresarse”, dijo la también promotora.

Finalmente, el momento de ofrecerle el homenaje a Claudia Ramírez llegó al auditorio del Centro Cultural El Nigromante y previo a su semblanza, hubo aplausos del público.

“Nunca he sido tan premiada en estos 40 años de carrera, lo cual tampoco creo que sea lo que califica tu valor como artista o actor. Yo creo que lo que da eso es el trabajo de todo este tiempo”, comentó la actriz en su semblanza en video.

La intérprete que se ha desenvuelto tanto en cine como en la televisión, destaca por apariciones en cintas importantes como Solo con tu Pareja, la ópera prima de Alfonso Cuarón en 1992.

“Nunca me habían dado un premio por nada”, añadió Ramírez, quien conmovida hasta las lágrimas, agradeció a los presentes y a su familia, así como a las instituciones por el galardón.

Según cifras del IMCINE, durante el 2023 el 65% por ciento de las producciones fueron hecha por mujeres y dejaron en claro la importancia de estas cifras para inspirarlas a contar historias a través del séptimo arte.