A pesar de que varios querían a David Benavidez para ser el próximo rival del jalisciense, Saúl Canelo Álvarez anunció que peleará contra Edgar Berlanga.

Este jueves 25 de julio, Álvarez anunció de manera oficial que el próximo 14 de septiembre en T-Mobile de Las Vegas, Estados Unidos, peleará contra el puertorriqueño Edgar Berlanga.

“Estoy muy contento por esta pelea entre México y Puerto Rico. El formar parte de otra de las grandes batallas que han marcado la historia del pugilismo entre ambos países del cuadrilátero es emocionante”, dijo Canelo Álvarez en un conferencia de prensa.

El boxeador mexicano pondrá en juego -por quinta ocasión- los títulos de los supermedianos de la Asociación Mundial de Boxeo.

Berlanga tiene una marca de 22 peleas invictas (17 ganadas por nocaut) en su carrera profesional de boxeador en 8 años.

El boricua combatió por última vez contra el irlandés Padraig McCrory, en donde se llevó la victoria.

“Esta es la oportunidad de mi vida. Merezco estar aquí, y sorprenderé al mundo mientras silencio a aquellos que me critican con una actuación maestral y noqueando a Canelo, demostraré que mi herencia puertorriqueña sobrepasa el boxeo mexicano”, declaró Edgar Berlanga.

Por su parte, Canelo Álvarez se subió al ring por última ocasión el pasado 4 de mayo cuando se midió contra Jaime Munguia, saliendo con el triunfo el tapatío.

Con este anuncio, Canelo puso punto final a un posible combate contra Benavidez, al menos por ahora, pero el jalisciense criticó a aquellos que pedían que fuera su rival.

“Si creen que no quiero pelear con (David) Benavidez, pero miren lo que ha logrado… Nada. Un único campeón, Anthony Dirrell. Por favor, no me faltes el respeto”, dijo el tapatío.

Canelo Alvarez: “Whether you think I don’t want to fight with (David)Benavidez, but look what he has accomplished…NOTHING. 1 single champion, Anthony Dirrell. Please, don’t disrespect me”

