“Estamos felices de anunciar que el cortometraje “El ombligo de la luna” está preseleccionado para las semifinales de los Student Academy Awards!”, anunció esta mañana la cuenta de GOBELINS Paris, quien está completamente dedicada a la animación en muchos de sus rubros.

Los Student Academy Awards “son un concurso internacional de cine estudiantil” que se realiza año con año, y en el participan colegios y universidades de todo el mundo para competir “por premios y becas en efectivo“.

Se trata de unos premios reconocidos en todo el globo porque, dado lo que dice su historia, quienes han ganado este premio “han ganado 15 Premios Oscar y han recibido 67 nominaciones“. De entre los ganadores, según los registros de la Academia, personas como Pete Docker, Robert Zemeckis y Spike Lee han resultado galardonados.

El hecho trascendió gracias a la felicitación de del cineasta mexicano Guillermo del Toro, quien escribió a través de su cuenta de X:

“Otra vez un becado de ANIMEXICO logra entrar en esta lista. @Cinepolis @Alejandro_Ramz Once again, our ANIMEXICO scolarship student is part of the shortlist”.

Es relevante el hecho porque el director de El laberinto del fauno (2005) es un incansable promotor de la animación en el séptimo arte; no sólo a través de sus redes sociales, apoyando los proyectos posibles, sino también siendo parte fundamental de becas que impulsan a los jóvenes a trabajar desde esta disciplina.

Por su parte, GOBELINS felicitó a los directores involucrados en la proyección, es decir a Sara António, Julia Grupinska, Bokang Koatja, Ezequiel Garibay y Tian Westraad. El CEO de Cinépolis, Alejandro Ramírez M., felicitó al mismo tiempo a Garibay, quien es el nominado en la institución nombrada por del Toro.

Asimismo la cineasta y animadora Julia Grupinska, enfocada en el animado 2D, celebró la nominación de su película de graduación. “Fantásticas e inesperadas noticias. Desde ahora: dedos cruzados“, finalizó.

[ANIMATION] 🎉 We are happy to announce that the short film “El Ombligo de La Luna” is shortlisted for the Student Academy Awards semi-finals! Created in 1972 by the Academy of the Oscars, the Student Academy Awards are divided into four categories (experimental, animation,… pic.twitter.com/kQi7f8GdV9

