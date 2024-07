Sorprende caída de nieve en África

Videos que circulan en redes sociales muestran nevadas “atípicas” en algunas zonas del sur de África que causaron sorpresa y preocupación en internet.

Las publicaciones muestran animales en medio de la caída de nieve y automóviles cubiertos por una gruesa capa de hielo, mientras quienes aparecen en los clips se asombran por el suceso.

Los hechos se han reportado en el área de Sutherland en Sudáfrica y causado revuelo pues África suele ser sinónimo de desiertos, sequías y altas temperaturas.

