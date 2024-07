En cada episodio, La Casa del Dragón (House of the Dragon) genera nuevas incertidumbres para los espectadores y provoca que las redes sociales se llenan de quejas o vítores todos los domingos.

Ante esto, en días recientes surgió una pregunta que ha generado controversia: ¿Cuáles dragones de House of Dragon podrían tener un nuevo jinete? Dicho cuestionamiento será abordado a continuación.

Como bien sabemos, House of the Dragon 2 se llena de tensión cada vez más, tras los vuelcos inesperados que nos presenta dicha serie de MAX, y recientemente ahora que la trama deja en el aire una nueva incógnita, la cual gira entorno a cómo es que los dragones escogen a sus jinetes y por qué Addam of Hull habría sido elegido para ser uno de ellos.

Este 21 de julio, el capítulo 6 marcó el inicio del plan de Rhaenyra y su hijo Jacaerys para encontrar nuevos jinetes de dragón. Aunque inicialmente buscaron entre las casas nobles de Poniente, el concepto de buscar entre los hijos ilegítimos de algún Targaryen no estaba en sus planes.

Ante ello es que vemos que, Addam of Hull, podría ser el nuevo jinete de Seasmoke( un poderoso titán con escamas de color gris plata pálido. Temido por muchos, así como los otros de su especie; le pertenecía a Laenor Velaryon en House of the Dragon), debido a que Bruma comienza a acecharlo cuando se encontraba trabajando en la playa.

En un primer instante, cree que la bestia quería matarlo, por lo que Addam intenta huir, sin embargo, al final, el dragón consigue acercarse a él, con la finalidad de presuntamente demostrar que un dragón no es un esclavo, sino el que decide quién es su jinete.

Ante esto se aprecia una toma en negro y después otra secuencia que deja en el aire el destino de Addam of Hull, mostrándolo como un nuevo jinete de la serie.

Asimismo, en el más reciente episodio titulado “Plebeyos” (“Smallfolk” en inglés), al final de este, se aprecia a la reina observando al dragón aparentemente “volado sin jinete”, sin embargo, no se da cuenta de que Seasmoke ya se habría vinculado con Addam of Hull.

Este hecho es inesperado, ya que Addam, siendo hijo de Corlys Velaryon y no de un Targaryen, desafía las normas establecidas sobre la conexión entre los dragones y sus jinetes.

Por lo tanto, si quieres saber cual es la explicación a esta situación, no debes de perderte la serie, pues conforme se va desarrollando se irá revelando el misterio.

La escena de Bruma persiguiendo a Addam para que le tome como jinete es una absoluta pasada. No podría ser mejor. #HouseOfTheDragon

