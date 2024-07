A través de la red social X (antes Twitter), se está haciendo viral un video, donde se muestra el maltrato que un grupo de jóvenes recibe de algunos policías en Alemania.

Te podría interesar: Caída de avión deja 18 muertos en Nepal

Durante el video, se muestra a una mujer musulmana, pues trae puesta una burka, tratando de defender a un joven que se encuentra en el suelo, boca abajo, paralizado con un Taser y siendo brutalmente golpeado por un policía, esto en la terminal 2 del aeropuerto de Manchester, Alemania.

Brutalidad policial en el aeropuerto de Manchester, los sicarios uniformados pisaron la cabeza y patearon a unos jóvenes árabes que no mostraban resistencia y no eran ninguna amenaza.

Cientos de usuarios de la plataforma, reprobaron rotundamente el actuar de los elementos de la policía alemana, argumentando que fue un abuso de autoridad y hasta “islamofobia”, pues las agresiones fueron injustificadas, al no poner resistencia.

Por su parte, la Greater Manchester Police, difundió un comunicado, en donde su versión dice que fue la acción a una agresión previa, pues los jóvenes musulmanes presuntamente agredieron en primera instancia a dos elementos mujeres de la policía, dejando a una llorando y a otra con la nariz rota.

Sin embargo, al ver el desconcierto que ha provocado el video, la Direeción de Normas Profesionales (Professional Standards Directorate), se encuentra evaluando el caso.

We are aware of a video that is circulating online which shows our firearms officers responding to an incident at Manchester Airport.

Please find our full statement below. pic.twitter.com/XK6uo5bxdk

— Greater Manchester Police (@gmpolice) July 24, 2024