Tal como ha sucedido en distintas redes sociales, que incorporan herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para mejorar y/o hacer más funcionales sus servicios, WhatsApp, uno de los gigantes que forman parte del conglomerado tecnológico META, añadió a su interfaz Meta AI.

El área de FAQ de WhatsApp informó que:

Es decir, como mencionamos en un principio, Meta proporciona esta tecnología de Inteligencia Artificial (IA) generativa “que impulsa experiencias con la IA” sin salir de la aplicación de WhatsApp.

La empresa de mensajería perteneciente a Meta menciona que algunas de las funciones que de momento puede realizar esta AI generativa, son:

Para generar confianza dentro de los usuarios, WhatsApp apuntó que:

“Los mensajes con la IA son diferentes de los mensajes personales. Cuando eliges usar estas funciones, Meta recibe tus instrucciones, mensajes con la IA y comentarios para ofrecerte respuestas relevantes y mejorar su calidad con la IA”.

Es decir que en el caso de que un chat grupal se mencione a @MetaAI, la AI sólo podrá leer esos mensajes. Todos los demás mantienen su debida privacidad. Asimismo, esta función no incorpora esta función en un chat personal. “Como siempre, tus mensajes y llamadas personajes permanecen cifrados de extremo a extremo, lo que significa que ni siquiera WhatsApp o Meta pueden verlos ni escucharlos“, detallaron.

Finalmente, WhatsApp abundó en los acuerdos de la Política de privacidad establecida por Meta, la posible solicitud de eliminación de información que se haya compartido con la inteligencia artificial y en las fallas (de precisión) que pueden llegar a tener los mensaje generados por la IA.

