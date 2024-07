Ahora el Instituto Nacional Electoral, vuelve a sonreírle a la oposición al reducir la cantidad de multas aplicadas durante la última campaña electoral, principalmente en relación con competencia por la Presidencia de la República.

El Consejo General del INE aprobó rebajas a las multas previstas para los partidos políticos por irregularidades en gastos de campaña durante las contiendas federales y locales de este año.

Amor con amor se paga y el INE no olvida que la marcha en defensa de los sueldos de los consejeros electorales, con la consigna de “El INE no se toca” fue organizada por la oposición. Ahora quiere regresarles un poco de recursos para que sigan delinquiendo contra la democracia.

Ante este panorama, mil 564 millones de pesos en sanciones, 785.6 son por los procesos federales. Rubro en que se reducirán 330 millones, principalmente por disminución a dos conceptos: gasto no reportado y gasto no comprobado, cantidad que todavía está en revisión.

Perdonar multas a los partidos políticos desde el reino del poder electoral representan una burla para la población, en primer lugar, porque los integrantes del Consejo General del instituto, carecen de representación popular. Si bien lo conforman, además de los consejeros electorales, un representante por partido político, no pueden disponer de un dinero que no es suyo. Sobre todo porque esta medida no se aplica a los ciudadanos cuando cometen una infracción, no se les descuenta nada sólo por el hecho de tener tres o seis multas, como si hubiera descuento por mayoreo. Al contrario.

La decisión del INE todavía puede impugnarse por los partidos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Jorge Montaño, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, dijo que la finalidad es alcanzar un sistema de revisión inhibitorio más que sancionatorio, porque castigar en exceso no es la solución, y ante una reforma se buscará una relación distinta con los partidos y tener una revisión más práctica.

Los delitos electorales fueron clasificados como delitos graves, por lo que no requieren fianza y deben ser castigados cada vez con mayor severidad; de otra manera, seguirán cometiéndose más aún con este tipo de medidas en las que se perdonan montos, cuando en realidad hace falta que le pongan dientes a esas faltas que se realizan con premeditación, alevosía y ventaja. Porque no hay delito electoral que ocurra por accidente y esto lo saben todos los mexicanos.

Conociendo el sentir de la población, el funcionario del INE, pidió que no se juzgue al INE como laxo o que no quiere tocar a los partidos ni con el pétalo de una rosa, pero tampoco se trata, dijo, de eliminarlos por esta vía. Son sanciones comprobadas no de presunción de inocencia, de esta manera si son eliminados o se les quita el registro o se declaran en quiebra, es a consecuencia de una mala actuación y no porque así haya sido su mala suerte.

Las multas suman mil 565 millones de pesos, mil 420.9 a partidos nacionales, 143.1 a partidos locales y mil 197 millones a candidaturas independientes. Con esa distribución: 392.6 millones a Morena, 245 millones a Movimiento Ciudadano, 168.1 millones al PAN; 83.3 millones al PRD, 133.4 millones al PT, 196.8 millones al PRI y 200.9 millones al Verde.

Es como si a un delincuente se le perdona una cadena perpetua para no echarle a perder la vida, aunque haya matado niños. La visión del INE, representada en Jorge Montaño invita a una reforma electoral urgente.

PEGA Y CORRE.- Difícil entender la conformación y optimismo de la asociación política Frente Cívico Nacional que anuncia que se convertirá en partido a nivel nacional, cuando este logro no depende sólo de la voluntad de sus dirigentes o su inversión, quienes, en su mayoría, todavía están afiliados a otros partidos, sino de la voluntad popular, así que deberán recordar los intentos fallidos del pasado, sobre todo en una carrera contra el tiempo y el rechazo popular… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.