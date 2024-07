A unas semanas del arranque de la temporada 2024-2025 en Europa, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) junto a las Ligas Europeas, presentaron una denuncia en contra de la FIFA por la sobresaturación de juegos por parte del máximo organismo del futbol.

Mediante un comunicado, la FIFIPRO detalló que este proceso legal será presentado ante la Comisión Europea, organismo encargado de regular y castigar aquellas irregularidades encontradas en los diversos sectores económicos y de competencia en el viejo continente.

“El calendario internacional de partidos se encuentra actualmente sobresaturado y ha devenido insostenible para las ligas nacionales y para la salud de los futbolistas. Las decisiones adoptadas por la FIFA a lo largo de los años han favorecido reiteradamente a sus propias competiciones y a sus intereses comerciales”, señaló la FIFPRO en su comunicado.

Además del desgaste y daño que podrían tener los futbolistas, las ligas europeas también denunciaron que este nuevo calendario vulnera el Derecho de Competencia de la UE y, en particular, constituye un abuso de posición de dominio por parte del organismo internacional de futbol.

Recordemos que desde hace un par de años, futbolistas han levantado la voz debido a la sobresaturación de juegos en las temporadas futbolísticas, esto debido a las concentraciones con selección, así como la creación de nuevos torneos a nivel de clubes.

#FIFPRO Europe and @EuropeanLeagues will jointly file a formal complaint to the @EU_Commission against FIFA regarding the international match calendar.

Tras conocer el posicionamiento de la FIFPRO y de las ligas europeas, el organismo le recordó a todos que el calendario es elaborado en un trabajo de conjunto y que este no se aprueba sin el visto bueno de todos.

“Algunas ligas europeas (que son ellos mismos organizadores y reguladores de competiciones) están actuando con interés comercial, hipocresía y sin consideración hacia el resto del mundo. Aparentemente, esas ligas prefieren un calendario lleno de amistosos y giras de verano, que a menudo implican extensos viajes por todo el mundo”, señaló el organismo en respuesta a la demanda.

The current calendar was unanimously approved by the FIFA Council, which is composed of representatives from all continents, including Europe, following a comprehensive and inclusive consultation, which included FIFPRO and league bodies.

FIFA’s calendar is the only instrument… pic.twitter.com/kpmUItrimN

— FIFA Media (@fifamedia) July 23, 2024