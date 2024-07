El actor canadiense Keanu Reeves, reconocido sobre todo por sus protagónicos en cintas como Constantine (2005), Matrix (1999-2021) y más recientemente John Wick (2014-2023) está pronto a publicar The Book of Elsewhere junto al autor China Miéville, tras el éxito de su novela gráfica BRXRKR.

“Una alucinante epopeya de Keanu Reeves y China Miéville, diferente a todo lo que estos dos pionero del género han creado antes, inspirada en el mundo de los cómics de BRZRKR“, menciona la editorial sobre esta reciente publicación que supera las 350 páginas.

Sobre la historia, subrayan que:

“Siempre ha habido rumores. Leyendas. El guerrero que no puede ser asesinado. Que ha visto mil civilizaciones levantarse y caer. Ha tenido muchos nombres: Unute, Niño del Raro, la Muerte misma. En estos días, es conocido simplemente como “B”. Y quiere poder morir.

“En la actualizad, un grupo de operaciones encubiertas de EEUU le ha prometido que pueden ayudarle con eso. Y todo lo que tiene que hacer es ayudarles a cambio. Pero cuando un soldado demasiado mortal vuelve a la vida, el suceso imposible acaba apuntando hacia una fuerza aún más misteriosa que el propio B. Una fuerza al menos igual de fuerte. Una fuerza al menos igual de poderosa. Y con un plan propio”, apunta misteriosa la sinopsis.

Se trata de una publicación que logra una sinergia única entre el estilo y la creatividad única de Miéville “con la narrativa inquietante y conmovedora de Reeves“. Dos artistas que, dice la escripción de Waterstones, “son inimitables han creado algo totalmente único, que sin duda hará las delicias de los fans actuales y creará muchos nuevos”.

En otras palabras: se trata de la primera novela de Keanu Reeves. Aunque, según dijo a la BBC, él no escribió la novela, “China escribió la novela“. Como aceptando con humildad su papel el proceso creativo de este libro. Por su parte, Miéville expresó que más allá de la modestia de Keanu, esto no existiría como ahora si no fuera por el profundo y cuidado trabajo que hicieron en conjunto.

The Book of Elsewhere, publicada por Boom! Studios y Del Rey Books, ambas divisiones de Penguin Random House, se publicó este 23 de julio y ya puede conseguirse, momentáneamente, en Estados Unidos, Australia, Canadá y Reino Unido. En algunas librerías de estas latitudes, si corren con la suficiente suerte, podrán adquirir una copa firmada por ambos autores.