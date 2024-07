¡Paren todo! Travis Scott acaba de revelar su presencia en Sudamérica y New York, estamos en la expectativa de lo que se viene para estos meses.

Por medio de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el cantante texano anunció de esta manera su presencia tanto en New York, como en Sudamérica, como parte de su gira Circus Maximus Stadium Tour

Para New York acaba de anunciar su fecha en el Metlife Stadium el 9 de octubre de este año, siendo un recinto esperado por muchos.

NEW YORK I HAD TO MAKE SURE I DO THIS. ITS TIME FOR ALL OF US TO SLIDE TOGETHER. AND WAKE THE CITY UP. WE OUT. !!!!! pic.twitter.com/kYB5SflIYr

— TRAVIS SCOTT (@trvisXX) July 22, 2024