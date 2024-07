Tal como lo comprometió desde su campaña, la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum señaló que para continuar fortaleciendo a la educación, además de revisar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicam) y desaparecer el examen de Comipems, creará 300 mil espacios para estudiantes de nivel Superior.

“Vamos a revisar el Usicamm, que ya lo dijimos con los profesores, con los maestros y maestras; y también vamos a fortalecer la Media Superior y la Superior pública, yo hablé de que vamos a crear 300 mil espacios más, por lo menos, en la Educación Superior”, señaló.

En conferencia de prensa, la futura presidenta de México, volvió a señalar que el examen de Comipems, no debería existir y refirió que, “recientemente ha salido quien defiende el examen, nosotros defendemos el derecho a la educación, y que en particular, el examen de admisión del Comipems, lo que genera en los jóvenes es una idea de que quien tiene mejor calificación se va a la mejor escuela y quien tiene una calificación no muy buena se va a una escuela pública no muy buena”.

Te podría interesar: Exhiben consejeros fallas en fiscalización del INE

El 16 de julio, 24 HORAS publicó en su edición impresa la opinión de María Teresa Gutiérrez, vocera y directora de Monitoreo de Indicadores en Mexicanos Primero, sobre la desaparición del examen y refirió que el problema no es el Comipens, sino que las escuelas cuentan con un número limitado de espacio.

“Ese es el tema, que no hay espacio para que todos los que solicitan el ingreso a ellas puedan acceder”, refirió.

Además, destacó que la UNAM y el IPN tienen que establecer “cuáles son los criterios que ellos están buscando de los estudiantes que quieren que ingresen” y advirtió que “no se les puede forzar a bajar los requerimientos que ellos tengan”.

En tanto, este lunes, la doctora Claudia Sheinbaum reiteró que la UNAM “es una institución autónoma, ellos tienen que tomar sus propias decisiones; por supuesto que, en la medida que pueda haber coordinación con sus investigadores, académicos, es algo bueno para el desarrollo del país, pero ellos tienen que tomar sus propias decisiones”.

Te podría interesar: UPS logra un acuerdo para comprar Estafeta

Ante el número de estudiantes rechazados en la Máxima Casa de Estudios dijo que dependerá de esta institución “si siguen haciendo examen de admisión o no, en este proceso que nosotros estamos desarrollando, pero lo importante es que haya más preparatorias, que haya más universidades, y que las y los jóvenes sepan que están entrando a una Universidad, a un Tecnológico en donde van a tener el reconocimiento para su posterior ingreso a trabajar”.

Dijo que el papel del Gobierno que ella va a encabezar es hacer que todas las escuelas, “no solamente sean buenas porque la mayoría son buenas, sino que también se reconozca su prestigio con buenas condiciones laborales para los docentes y que no se genere esta idea de que porque tuviste una calificación ‘x’ en un examen, te toca una escuela que no es la que tú quisiste”.

Consideró que la Universidad Rosario Castellanos, es una buena opción para los jóvenes.

“Al principio, la Rosario Castellanos era como la quinta opción de los jóvenes y las jóvenes. Entonces, presentaban examen de admisión en la UNAM, no les daban el lugar; entonces se iban al Poli, no les daban el lugar; se iban a la UAM, no les daban el lugar; y así hasta que decían: bueno, pues vamos a la Rosario Castellanos”, declaró.