Previo a lo que será la Convención Nacional Demócrata y tras la renuncia a la candidatura presidencial por parte de Joe Biden, Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, recibió el respaldo por parte de Nancy Pelosi para ser la nueva candidata oficial.

“Hoy, es con inmenso orgullo y optimismo ilimitado para el futuro de nuestro país que respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris para la presidencia de los Estados Unidos. Mi apoyo entusiasta a Kamala Harris para la presidencia es oficial, personal y político”, señaló Pelosi a través de su cuenta de X.

Recordemos que al mediodía del pasado 21 de julio, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, publicó una carta en su cuenta de X en donde hacía oficial su renuncia a la candidatura presidencial por parte del Partido Demócrata para alcanzar la reelección de su mandato.

Tras ese anuncio, Biden anunció su respaldo total a su vicepresidenta para que se convierta en la nueva contrincante de Donald Trump en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo mes de noviembre. Con la finalidad de evitar una división en el partido, Nancy Pelosi respaldó públicamente a Kamala Harris y con ello sumar fuerzas en la campaña presidencial.

“En el Partido Demócrata, nuestra diversidad es nuestra fuerza y ​​nuestra unidad es nuestro poder. Ahora, debemos unirnos y avanzar para derrotar rotundamente a Donald Trump y elegir con entusiasmo a Kamala Harris como la próxima presidenta de los Estados Unidos. ¡Adelante hacia la victoria!”, publicó la política estadounidense.

La convención del Partido Demócrata se llevará a cabo a mediados de agosto, en donde se espera que se haga el anuncio oficial de Harris para enfrentar a Trump en el siguiente debate presidencial.

With immense pride and limitless optimism for our country’s future, I endorse Vice President Kamala Harris for President of the United States. I have full confidence that she will lead us to victory in November.

— Nancy Pelosi (@TeamPelosi) July 22, 2024