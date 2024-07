El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que en la siguiente Legislatura la Constitución volverá a “su espíritu”.

Este domingo, desde Santiago de Querétaro, el mandatario saliente, acompañado de su virtual sucesora, Claudia Sheinbaum, destacó la votación a favor de Morena en la pasada elección.

“Ahora se va a poder llevar a cabo la reforma a la Constitución (…) el pueblo dice ‘vamonos con la transformación’, ahora la Constitución va a volver a su espíritu original. Va a haber justicia social”, dijo.

Esto, porque, según su dicho, la primera Carta Magna que se promulgó en Querétaro fue cambiada “poco a poco” y, en el periodo neoliberal, todas las reformas que se le hicieron fueron para “perjudicar al pueblo y beneficiar a una minoría”.

Los dichos del presidente López Obrador se dan a unos días de que la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijera en la Mañanera que Morena no tendrá sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados sino “mayoría calificada”.

En la conferencia matutina del 17 de julio, Luis María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) justificó los escaños que tendrá el partido fundado por López Obrador al señalar:

“¿Por qué está discusión -la sobrerrepresentación-? Porque como sabemos, de acuerdo con las reglas hoy establecidas en nuestra Constitución, la coalición Morena, PT y Verde Ecologista obtendría 373 diputadas y diputados, es decir, una mayoría calificada”.

Señaló que la oposición no quiere que se aplique el criterio constitucional vigente desde 2008, al pedir que ahora se aplique el criterio de distribución por coalición y no por partido.

“No quieren que se obtenga la mayoría calificada y se tenga la posibilidad de reformar la Constitución”.

Todo esto, argumentó Alcalde Luján, porque la oposición no quiere que avance la reforma al Poder Judicial y con ello que la ciudadanía vote por los jueces.

Hace dos semanas, López Obrador acusó en la Mañanera que el Poder Judicial, a través del Tribunal Electoral, tiene un “plan con mañana” para evitar que el partido que él fundó tenga mayoría en la siguiente Legislatura.

En su conferencia del 4 de julio, el mandatario refirió: “Es un plan con maña, porque los dos que quieren poner son del ‘bloque conservador’, y entonces tendrían mayoría en el Tribunal, y entonces el Tribunal podría cancelar la elección, pero eso no es para no exagerar, no, que más añoran es que se aplique una fórmula que no está en la Constitución para que no haya la supuesta sobrerrepresentación y morena y sus aliados; no tengan mayoría calificada en la Cámara de Diputados y no puedan reformar la Constitución.