Respaldada por un masivo apoyo de los demócratas, Kamala Harris se comprometió a ganar las elecciones de noviembre contra Donald Trump, a quien comparó con “depredadores” y “estafadores”, durante un discurso tras la sorpresiva renuncia de Joe Biden.

La vicepresidenta de Estados Unidos insufló optimismo al equipo de campaña en Delaware, donde Joe Biden se recupera de Covid-19. Sus palabras mostraron una entrada decidida y directa a la contienda electoral.

“Confíen en mí cuando digo que conozco el tipo de persona que es Donald Trump”, declaró Harris, recordando su época como fiscal en California, cuando lidió con “depredadores que abusaron de mujeres, estafadores que engañaron a consumidores y tramposos que violaron las reglas para su propio beneficio”.

“Lucharemos por la libertad reproductiva, sabiendo que, si Trump tiene la oportunidad, firmará una prohibición del aborto para todos los estados”, afirmó en su primer discurso electoral desde que Joe Biden abandonó su candidatura a la reelección.

Según la cadena CNN, Harris cuenta con el apoyo de suficientes delegados demócratas para ser designada candidata, lo que hace poco probable que sea sustituida por otro demócrata que quiera enfrentarse a Trump.

Posteriormente, en su cuenta de X, la vicepresidenta continuó su ataque contra Trump, mencionando que “quiere hacer retroceder a nuestro país a una época en la que muchos de nuestros compatriotas estadounidenses tenían plenas libertades y derechos, pero creemos en un futuro mejor que dé cabida a todos los estadounidenses.”

A pesar de las recaudaciones y el respaldo, el nerviosismo es palpable; las encuestas recientes muestran a Trump con una leve ventaja sobre Harris (48% de intención de voto frente a 46%).

Donald Trump wants to take our country backwards to a time before many of our fellow Americans had full freedoms and rights, but we believe in a brighter future that makes room for all Americans.

We believe in a future where every person has the opportunity not just to get by,…

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 23, 2024