Confía Mier en que reforma judicial también sea aprobada en el Senado

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, aseguró que la reforma al Poder Judicial que se discutirá y votará en la próxima legislatura lograrán aprobarla en la Cámara de Diputados y también en la de senadores, donde se prevé que no tengan mayoría calificada.

Entrevistado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el líder morenista enfatizó que la coalición oficialista de Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tiene “la habilidad política y la sapiencia”.

“Tenemos que hacer política”, respondió Mier a la pregunta de si convencerán a dos o tres senadores de la oposición que necesitan para aprobar la reforma judicial, que entre otras cosas, abrirá el camino para la elección de jueces, magistrados y ministros.

“Esa es la parte del trabajo legislativo. Aquí lo hicimos, sacamos adelante, por ejemplo, la reforma a Guardia Nacional para que se ampliara su estadía y fue un trabajo de ejercicio político”, recordó el morenista.

Confió, dijo, en que la oposición sea sensible y escuchen “el mandato del pueblo de México” y recordó, respecto a la polémica por la sobre representación del oficialismo en el Congreso de la Unión, que en la actual legislatura hubo un intento de reforma político-electoral que entre otras cosas imponía límites al Tribunal Electoral y al Poder Judicial para que no invadieran atribuciones que le corresponden al Poder Legislativo.

“Que se reglamentara constitucionalmente la sobrerrepresentación hablando de coaliciones; también reglamentar las propias coaliciones y las alianzas en términos de los convenios que firman los partidos políticos; que quedara en la Constitución, y no a criterio del INE, las acciones afirmativas que garantizaran que tuvieran participación plena en igualdad y garantizando, como discriminación positiva, la participación de la población indígena, afromexicanos, de la diversidad, de personas con discapacidad y de las personas mayores.

“Lo establecimos, ellos (la oposición) estuvieron de acuerdo, pero se paró todo un día cuando ya iba a entrar al pleno de la Cámara a votarse por unanimidad, porque la alternancia en las dirigencias no le convino al Partido Acción Nacional, que en 90 años no ha tenido una dirigente mujer, y que iba a quedar establecido que debería de haber alternancia, y ese fue el motivo por el cual no se aprobó, ni se llevó al pleno la iniciativa de reforma. Entonces, por eso no deben andar llorando ahora cuando ellos fueron los que no quisieron la reforma”, expresó.

LEO