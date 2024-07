Coldplay estrena tema el video de “Feelslikeimfallinginlove”

“Feelslikeimfallinginlove” es el nombre del nuevo tema de la banda británica Coldplay, que ya cuenta con poco más de 135 mil reproducciones en YouTube.

El creador Raman Djafari a través de Blinkink, fue la cabeza y guía de 15 animadores de todo el mundo, pues cada uno se encargó de una parte del video.

“El concepto se centra alrededor de una pareja que se busca y finalmente se encuentra; ambos viajan a través de distintos mundos y cambian de forma, a lo largo de tres capítulos: 1. Anhelo, 2. Búsqueda y 3. Encuentro”, informó un comunicado difundido por la disquera a nombre de la agrupación.

Pero eso no es todo, pues el video forma parte de “A Film For The Future”, proyecto del que según el texto citado anteriormente: “aún no se tienen datos, originalmente anticipado por la banda hace cinco años. El booklet del álbum de Coldplay de 2019, ‘Everyday Life’, incluía una foto de un auto antiguo con la patente FFTF2024 frente a un cartel del próximo álbum de la banda, ‘Music of the Spheres´”.

Además, “Feelslikeimfallinginlove”, forma parte del próximo álbum de Coldplay, “Moon Music”, el cual saldrá al mercado el 4 de octubre de este año.

Esta producción también significa nuevos estándares dentro de los proyectos discográficos sustentables ya que cada disco de vinilo está hecho de un 100% de botellas de plástico recicladas (nueve botellas por disco), que está disponible para su compra anticipada en EcoCD, disco de vinilo EcoRecord y formato digital.

Entre los animadores están Tokay (Suiza), Dante Zaballa, Karlotta Freier, Aaron Fisher y Kohana Wilson (Estados Unidos); Martin Robic, Moera cf y Gaia Esther Maria (Francia); Kinemus y Raman Djafari (Alemania); Jack Zhang e Isabel Garrett (Londres), Niki von Bahr (Suecia) y Ram Han (Corea del Sur).

