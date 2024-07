Caty Monreal celebró que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) determinara sancionar a Alessandra Rojo de la Vega por violencia política de género; espera su disculpa pública.

La Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral local determinó sancionar a la alcaldesa electa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por agredir e invisibilizar sistemáticamente en medios de comunicación y en redes sociales a Caty Monreal, quien aseguró que seguirá denunciando las conductas ante todas las instancias judiciales y electorales.

“La violencia política contra las mujeres en razón de género no debemos de normalizarla. Yo sufrí de parte de mi agresora durante varios meses que me quedé callada, pero ya no me quedaré callada ante su violencia y ante sus agresiones e iré a todas las instancias que sean necesarias y la ley y el derecho me respalde”, señaló Monreal.

El IECM ordenó a la alcaldesa electa de la Cuauhtémoc suspender inmediatamente la difusión de contenidos referente a “los Monreal”, “el Monrealato” y expresiones similares; así como ofrecer disculpas públicas a través de los mismos medios de comunicación en los que expresó sus agresiones hacia Monreal o cualquier otra mujer.

Cabe señalar que el dictamen del órgano electoral señala que las frases y acusaciones de Rojo de la Vega a la morenista no podrían estar amparadas por la libertad de expresión toda vez que ésta se trata de manifestaciones que reflejan su intención de afectar o borrar la imagen pública de la agredida.

En la queja presentada por Monreal se precisa que Rojo de la Vega realizó una supeditación a una tercera persona por la existencia de un vínculo filial, lo que encuadra de manera exacta con la figura estereotipada de invisibilización de su persona como mujer, profesionista, y que se ha desempeñado en otras ocasiones dentro de la política.

Asimismo, señaló que la alcaldesa electa en Cuauhtémoc desnaturalizó la existencia personal y la campaña política que realizó la morenista al no llamarla por su nombre, sino refitiéndose a “los Monreal” o “el Monrealato”.