El presunto abuso de autoridad de parte de los policías contra el sujeto y su cachorro se registró en las afueras de la estación del Metro Constitución 1917; las autoridades indicaron que investigan el caso.

Un usuario de la red social de X (@zerchzro) compartió un video en el cual denuncia un presunto abuso de autoridad de parte de supuestos agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) contra un hombre y su perrito que se registró el pasado 19 de julio.

En las imágenes se aprecia al hombre intentando subir por las escaleras que dirigen al interior de la estación Constitución de 1917 del Metro de la Ciudad de México, pero los oficiales le impidieron el acceso bajo el argumento de que no tenía al canino en una caja transportadora como medida de seguridad.

“Nada más quiero aclarar que no me dejaron pasar por mi cachorro y así vengo siempre en este transporte”, dijo el hombre mientras forcejea con dos policías que intentan bajarlo de las escaleras diciendo que no puede llevar al animal en la mochila.

Posteriormente, llegaron más policías para obstaculizar la vista de la cámara del celular del denunciante que grabó los hechos.

“Hoy en Metro constitución estos policías agredieron muy feo al muchacho que traía un perrito. La policía que me dijo que me quitara. Me tomo fotos”, escribió el usuario en su denuncia.

Ante esto, el video se viralizó y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) respondió a la denuncia del usuario indicando que presuntamente los policías que aparecen en el clip no están asignados al Metro.

“La situación fue atendida por elementos de seguridad que presuntamente no están asignados al Metro”, se lee en el desplegado añadiendo que se abrió una investigación para determinar su el personal asignado participó en los hechos y, de ser así, sancionarlos.

“Es importante señalar que en el Metro se permite el acceso con animales de compañía de razas pequeñas en transportadora chica o mediana”, concluye el STC.

Por su parte la SSC emitió un comunicado en el que señala que los hechos se suscitaron al exterior de la estación Constitución de 1917 de la Línea 10 del Trolebús Elevado y que agentes de la Policía Auxiliar realizaron rondines de vigilancia en la zona.

Los policías detectaron al hombre que intentaba pasar con su cachorro sin una caja transportadora y que al informarle que no podía ingresar, el hombre se tornó molesto y comenzó a agredir a los uniformados, por lo que solicitaron el apoyo de otros compañeros”.

La SSC finalizó que los agentes desalojaron al hombre al no contar con las medidas de seguridad para transportar al canino.

