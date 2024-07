CIncapaz de finalizar su carrera y tras ver apagado su auto en pleno circuito de Toronto, el mexicano Patricio O’Ward se vio envuelto en un duro choque entre varios autos durante el final del Gran Premio de la IndyCar disputado en terreno canadiense.

El mexicano, que al momento de dicho incidente se encontraba en la sexta posición en la vuelta 73 de las 85 proyectadas, terminó por golpear con los autos de Marcus Ericsson, Pietro Fittipaldi y Santino Ferrucci, éste último con su auto de cabeza tras el incidente.

Aunque el mexicano pudo salir con normalidad de su monoplaza y apagarlo sin mayores complicaciones, su participación durante este domingo terminó por sentenciar un mal fin de semana en su disputa por el campeonato del serial norteamericano.

Thankful for the Aero screen or else I wouldn’t be writing this right now. Sorry to my team and all involved by no fault of their own. As for the incident… maybe next time at least throw a local yellow when a car is in the most dangerous spot possible @IndyCar ? Just a thought pic.twitter.com/KGQIEkvsQP

— Pato O'Ward (@PatricioOWard) July 21, 2024