La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum señaló que no fue un error responder a las críticas de Trump en contra de Biden, y Marcelo Ebrard y ella misma asumieron en contra del último.

Lo anterior a su arribo a la unidad deportiva Josefa Ortiz de Domínguez en Santiago de Querétaro, Querétaro, en donde supervisará las Pensiones para el Bienestar junto al mandatario saliente, Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionada sobre si su reacción y la del futuro secretario de Economía fueron “un error”, Sheinbaum Pardo dijo que:

“No porque siempre tenemos que defender a nuestro equipo, siempre, y a defender a México”.

Y aunque la prensa insistió “¿pero no fue un error en la interpretación?”, la virtual mandataria electa señaló:

“No, no, no, no, cómo él describe la negociación, tenemos que defender a México.

Por otro lado se le preguntó sobre el uso en campaña que hace el candidato republicano de los migrantes, al culparlos de los males de EU, y de que a “México se la ha dado todo gratis”, la virtual presidenta electa dijo que:

“Siempre vamos a pedir respeto para México, nos vamos a llevar bien”.

Por otro lado, la exjefa de Gobierno comentó que su administración siempre respetará la decisión del pueblo de Estados Unidos, de quienes ellos decidan quién va a ser su presidente y “nos vamos llevar muy bien”.

La noche de este sábado se viralizó un clip de un mitin de Donald Trump en el que este presuntamente insulta a Ebrard Causabón al decir que es una de las personas con menor IQ que ha conocido.

Dicha declaración generó una respuesta por parte del excanciller, quien dio que no se dejaría intimidar, mientras que Sheinbaum Pardo escribió en su cuenta de X (@Claudiashein):

“Lamento el lenguaje soez del expresidente Trump y desde luego discrepo de su opinión sobre @m_ebrard Para mí es uno de los mejores servidores públicos de México y será un gran secretario de economía de nuestro país, que nadie debe olvidar, es libre y soberano”.

Pese a lo anterior, en el video de la intervención completa se percibe que la referencia es al actual mandatario estadounidense, no al exfuncionario mexicano.

Por otro lado, el exembajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, pidió, en su cuenta de X, no difundir noticias falsas y señaló que:

“El discurso está en YouTube y lo podemos escuchar todos. Es muy obvio que, cuando Trump se refirió a una persona de baja inteligencia, se refería a nuestro presidente actual, en sus negociaciones con China y Rusia. Ya el tema no era la relación con México. Tenemos retos muy importantes en la agenda bilateral y no creemos problemas donde no existen”.

