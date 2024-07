La cultura de la cancelación ha impactado principalmente a la comedia y a los actos de irreverencia, los cuales han dejado de tener cabida en muchas programaciones televisivas, y eso ha provocado que algunos de sus actores cambiar en sus maneras de dirigirse al público, pero según el presentador Facundo, quien se acaba de unir a Miembros al Aire, en el programa se siente un halo de libertad.

“Creo que toda esta onda de la cancelación nos ha llevado a autocensurarnos y se nota mucho en diferentes programas en la televisión, los comediantes o la gente en general se suprime de decir cosas porque en realidad le tienen miedo a que sus imágenes se vean juzgadas”, dijo el humorista, en entrevista con este medio.

“La neta me he divertido un buen estas veces que he hecho el programa, he reído hasta llorar; Paul Stanley es una de las personas más divertidas y chistosas que he conocido y siento que ahí nadie tiene miedo a la autocensura, todos dicen las cosas como las piensan, los insultos, los temas, todo es sin importar que haya una represalia mediática y es que así debería ser la libertad de expresión”.

Sostiene que sí hay cosas que más allá de ser graciosas son hasta raras, pero este no es el caso, ya que los conductores se ríen de temas de la vida cotidiana, de los pensamientos que todos han tenido y que a final de cuentas, a veces es mejor verle el lado tonto a las cosas, “lo que me recuerda a la televisión de antes, a mi yo del pasado que era bien irreverente”, contó el conductor.

Facundo no es nuevo en Miembros al Aire, pues ya se ha sentado en el foro, pero cree que las veces del pasado lo hicieron ganarse el título de “Miembro honorífico”.

“Estaba chido estar ahí con los miembros cotorreando y hablando anécdotas o formas idiotas de ver las cosas y, la neta, siempre fue bien divertido; disfruté cada momento ahí y siento que hice buena química con los demás, así que ya, decidieron darme el título honorífico luego de como tres o cuatro veces”, declaró.

El primer episodio en donde Facundo se sumó al equipo fue emitido ayer y ahora ya está listo un segundo en el que dice que fue invitada una actriz de cine para adultos.

“Es curioso porque la neta uno no piensa en qué le preguntaría a una persona de esa industria y cuando la tiene enfrente, se le ocurren tantas tonterías que no las acaba de decir, luego nos pusimos a hablar de anécdotas que termina siempre siendo medio turbio y chistoso.

“Lo bueno de este formato es que no hay un guión en realidad, nada más salen los temas y nos ponemos a hablar de ello, unas veces hay cosas que se ponen más buenas que otras, pero esa libertad de tomarse su tiempo para platicar y echar relajo es visto bien pocas veces en los programas y esa libertad que se siente en todo sentido. Creo que lo registra también la audiencia, por eso es que se mantiene vigente el programa y pues espero agregarle lo que el público sienta que le hace falta”, finalizó Facundo.