El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó 13 casos de defraudación fiscal detenidos en el Poder Judicial, lo que significa una afectación a la Hacienda Pública de 129 mil 185 millones de pesos. “¿Cómo va a estar bien el Poder Judicial así?, ¿para quién trabajan? Esto tiene que ver con la Hacienda Pública, esto es dinero del pueblo de México. Entonces, vamos a seguir solicitando al Poder Judicial que resuelva esto. Entre la fecha de envío del caso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y el día de audiencia inicial otorgada por el Poder Judicial, en promedio el retraso suma 159 días. El Código Nacional de Procedimientos Penales obliga al Poder Judicial a efectuar el proceso en un plazo máximo de 15 días a partir de la solicitud de judicialización. En algunos casos, el Poder Judicial no ha otorgado una fecha de audiencia inicial, por lo que llevan pausados hasta dos años. En apego al debido proceso legal, Lopez Obrador no mostró los nombres de las empresas sino las actividades a las que se dedican: transportación aérea, refresquera, chatarrera, cementera, minera, dos despachos contable, legal y de manejo de nóminas, acerera, petrolera, alimenticia, gasolinera, equipo de fútbol y tiendas departamentales. A manera de ejemplo, planteó el caso de una empresa de transportación aérea que, de acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), debe a la Hacienda Pública 33 mil 495 millones de pesos. El caso estuvo detenido por 195 días entre el 3 de octubre de 2022 y el 16 de abril de 2023. A fin de corregir, agilizar y garantizar la impartición de justicia, el presidente reiteró que la reforma constitucional al Poder Judicial propone la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. Abogadas y abogados, profesionales independientes de Derecho e incluso quienes ya se encuentran dentro del mismo poder podrán postularse. Creo yo que es un momento muy importante porque se está llevando a cabo un debate sobre la reforma al Poder Judicial. Este es un paso importantísimo para bien de los mexicanos; va a ayudar a todos.

CLAUDIA SHEINBAUM; PRESENTO A SUS SECRETARIOS DE TRABAJO, TURISMO Y CULTURA

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, presento a quienes serán sus secretarios del Trabajo, Turismo y Cultura. Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura. Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo. Marath Bolaños, secretario del Trabajo. Josefina Rodríguez Zamora, próxima secretaria de Turismo (Sectur), afirmó que se marcará una nueva era del turismo y donde se buscará posicionar a México de manera competitiva. Señaló que para posicionar a nuestro país de manera competitiva se usarán herramientas innovadoras de promoción y donde se impulsarán políticas que propicien el desarrolle sostenible y sustentable de cada uno de los destinos turísticos. El gabinete hasta ahora: Lázaro Cárdenas Batel, jefe de Oficina de Presidencia. Ernestina Godoy, consejera jurídica. Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores. Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía. David Kershenobich, secretario de Salud. Raquel Buenrostro, secretaria de la Función Pública. Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Edna Elena Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda. Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Gobernación. Mario Delgado, secretario de Educación. Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; SENADO, PIEZA FUNDAMENTAL DEL ENGRANAJE DEMOCRÁTICO DEL PAÍS

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, afirmó que, desde hace 200 años, el Senado de la República se estableció como una institución que ha jugado un papel crucial en la configuración del destino de México. Sostuvo que el Poder Legislativo, compuesto desde 1874 por dos cámaras, es una pieza fundamental en el engranaje de la democracia y que este bicameralismo garantiza un equilibrio entre poderes, además de promover un debate profundo y reflexivo de las leyes que rigen a nuestra nación. En la ceremonia solemne para develar, en el Muro de Honor, la leyenda “2024, Año del Bicentenario de la instauración del Senado de la República y del Sesquicentenario de su restauración en México, señalo que la inscripción de esta leyenda sea un recordatorio perene de la valentía de aquellas personas que han dedicado sus vidas a la causa pública, un tributo a las y los legisladores que han defendido los principios fundamentales de justicia, igualdad y libertad. Asimismo hizo un llamado para renovar el compromiso de legislar con prudencia, justicia y visión de futuro, a fin de seguir construyendo un país próspero, seguro y solidario. La senadora Ana Lilia Rivera recordó que hace 200 años, en un contexto de enormes desafíos y aspiraciones, se estableció esta institución, y desde entonces, ha jugado un papel crucial en la configuración del destino de nuestra patria, pues es testigo y partícipe de momentos históricos trascendentes en debates fervientes y de decisiones que han moldeado nuestro presente. Agregó que luego de un álgido periodo unicameral, hace 150 años el Senado fue restaurado, acto que simbolizó el resurgimiento de los principios democráticos en tiempos de adversidad, lo que no sólo significó el retorno de un organismo, sino también la reafirmación de nuestra identidad como un pueblo que valora el diálogo, la renegociación y el pluralismo. El Senado es la casa del pacto federal y ha cumplido con la responsabilidad de garantizar autonomía, igualdad de trato y de consideración entre las entidades federativas.

SENADOR RICARDO MONREAL; LUISA ALCALDE ES UNA GARANTÍA PARA DIRIGIR A MORENA

El senador Ricardo Monreal le manifestó su aprobación a Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, para dirigir a Morena a partir de octubre próximo. Si así lo deciden los militantes, es una buena decisión del partido, puesto que tiene una trayectoria limpia y con calidad y capacidad. Después que Claudia Sheinbaum anunciara que Mario Delgado, líder de Morena, encabezará la Secretaría de Educación Pública, la propia Luisa María Alcalde levanto la mano para sucederlo en la dirigencia de Morena. Ricardo Monreal dejó entrever que no habrá otro aspirante a la presidencia de Morena. Luisa Alcalde es una garantía para dirigir al partido, si así lo deciden los militantes de Morena. A pesar de su juventud, su lucha política está probada. Hasta ahora nada más se ha escuchado la propuesta de Luisa Alcalde. La senadora Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, desistió de sus aspiraciones apenas se conoció que la Secretaria de Gobernación había levantado la mano.

DIPUTADO IGNACIO MIER; CON DIÁLOGO CONSTRUIMOS UN PODER JUDICIAL PARA EL PUEBLO DE MÉXICO

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, destacó la importancia del diálogo en un tema fundamental en el régimen republicano de división de poderes en México: la reforma al Poder Judicial de la Federación. El líder parlamentario explicó que los ejes temáticos principales son la elección popular de magistrados, jueces y ministros, el respeto irrestricto de los derechos adquiridos de las y los trabajadores, así como la reforma al Consejo de la Judicatura Federal a fin de asegurar dos órganos: administrativo y disciplinario. Mier Velazco sostuvo que se trata de asegurar que el Consejo cumpla con su función de evaluar el desempeño y la eficiencia de los integrantes del Poder y tenga un puntual seguimiento al servicio profesional de carrera. El legislador abundó que en materia de promociones a Jueces de Distrito prevalece el régimen de nepotismo, corrupción y favoritismo, subrayó que a lo largo de los cinco foros que se están realizando se escuchará con atención, ya que existe voluntad política y no se trata de un acto de simulación. A través del diálogo podemos construir juntos y comprender un nuevo acuerdo en México que nos garantice a todos, sin excepción, que haya un México justo, democrático con un Poder Judicial al servicio del pueblo, de los derechos de las y los mexicanos.

ALFONSO RAMIREZ; LA REFORMA JUDICIAL DEBE ACABAR CON LA DISCRECIONALIDAD E INEFICIENCIA

El diputado electo, Alfonso Ramírez Cuéllar, aseguró que está garantizada la estabilidad económica del país, adelantó que la discusión y debate en torno a la reforma del Poder Judicial está pasando por los caminos institucionales y hay certeza para la dependencia gubernamental. Explicó que existe la determinación por mandato constitucional y convicción de la presidenta virtual electa, Claudia Sheinbaum, de la autonomía del Banco de México y el manejo responsable de la política monetaria. Esto se complementa con medidas significativas en materia de transparencia, lucha contra la corrupción, políticas de rendición de cuentas y esta etapa nueva en la que vamos a entrar para un nuevo paso en el momento mexicano con más profundidad y prosperidad. Recalcó que la gente en las urnas votó por las propuestas de Sheinbaum Pardo, y señaló que sería un error que no se cumpliera con lo anunciado al electorado que favoreció a la Cuarta Transformación. Insistió en que la Reforma Judicial debe acabar con la discrecionalidad e ineficiencia haciendo una limpieza en los niveles de la justicia que se ha corrompido, por lo que los jueces y magistrados deberán ser elegidos por el pueblo.

SENADOR NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA; HABRÁ UNA RELACIÓN CONSTRUCTIVA ENTRE LA CLASE OBRERA Y CLAUDIA SHEINBAUM

El senador Napoleón Gómez Urrutia aseguró que los avances en materia laboral, que se alcanzaron en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, permitirán que la relación entre el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y la clase obrera sea más constructiva. Reconoció que, si bien aún no hay una definición clara de la nueva política laboral, las reformas que se aprobaron en los últimos años, dotan de certidumbre, porque habrá mayores garantías de que se respeten los derechos fundamentales de los trabajadores y permitirán mejorar el bienestar y la prosperidad de todos. Nosotros lo que hicimos en este sexenio, pero particularmente en el Senado de la República, fue actualizar, modernizar y traer de una manera más eficiente una legislación, no sólo que favorezca y defienda los derechos y los intereses de todos los trabajadores de México, sino también que pudieran contribuir a un desarrollo moderno y eficiente del país. Consideró que para que esto sea posible se deben manejar los recursos con transparencia y responsabilidad, y va a ser todo un éxito, seguridad y confianza para el futuro de todos los trabajadores y todos los mexicanos. Gómez Urrutia, opinó que la presión que ejerce la oposición para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva a su favor el tema de la sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión, tiene un fondo político. Afirmó que lo que se pretende es descalificar a Morena, para que no tenga plena mayoría en la Cámara de Diputados.

CATY MONREAL; NEGATIVA DEL PRIAN PARA CONTAR VOTO POR VOTO ES UNA PÉSIMA NOTICIA PARA LA DEMOCRACIA

Caty Monreal señaló que aunque Morena, PVEM y PT en la Alcaldía Cuauhtémoc ya están preparándose para el recuerdo de voto por voto, con la impugnación ante la Sala Regional que hizo Alessandra Rojo es una pésima noticia para la democracia y la certeza jurídica de ésta demarcación. La morenista destacó que por segunda ocasión, la candidata del PRIAN Alessandra Rojo se negó a abrir los paquetes electorales, ya que impugnó la resolución del Tribunal Electoral de la CDMX. Tiene miedo, no sé qué oculta y no sé por qué no quiere que se abran los paquetes. Si abriéramos los paquetes, tendríamos certeza jurídica; es lo único que estoy pidiendo. Lo que estamos solicitando es que se recuente voto por voto y por qué lo estamos solicitando; porque hubo muchas irregularidades y muchas anomalías y las y los vecinos de la Alcaldía Cuauhtémoc, los más de 145 mil vecinos que votaron por mí, pero también los que votaron por ella, merecen saber la verdad y merecen justicia y merecen saber qué fue lo que pasó el día de la elección. Caty Monreal insistió en que, lo único que pide es el recuento voto por voto y ella nuevamente se niega y nuevamente está queriendo quitar esa posibilidad de esclarecer y de tranquilizar. “A qué le tiene miedo”.

DIPUTADA NOEMÍ LUNA; QUE EL GOBIERNO FEDERAL PRETENDA INDUCIR SOBRERREPRESENTACIÓN PARA MORENA Y SUS ALIADOS; VULNERA LA DEMOCRACIA

La diputada Noemí Berenice Luna Ayala (PAN) cuestionó que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, pretenda inducir una sobrerrepresentación para Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión; vulnera la democracia del país. Lo que está sucediendo es un atentado contra la democracia. Morena pretende subyugar a la oposición en todas las instancias. La legisladora expuso que primero debe salir la asignación de diputados por el principio de representación proporcional que realiza el INE. Desde la creación del INE, el Ejecutivo Federal dejó de ser autoridad en este rubro, por lo tanto, tenemos que esperar la fecha máxima que es el 23 de agosto. Sostuvo que de ninguna manera la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, es autoridad en la materia, y que haya defendido a los plurinominales asignados a Morena y sus aliados durante la mañanera del Presidente de la República es reprobable y no se puede permitir. Indicó que el PVEM obtuvo menos de 9 por ciento de la votación y el PAN obtuvo 18 por ciento, es decir, el doble y aun así, pretenden asignarle al PVEM 75 diputaciones al PVEM y sólo 68 al PAN. Advirtió que impugnarán la asignación de diputadas y diputados de representación proporcional que haga el INE en el mes de agosto por arriba del 8 por ciento de sobrerrepresentación que plantea el artículo 54 de la Constitución como límite.

DIPUTADO JUAN CARLOS ROMERO; SNA NO SE HA APLICADO CORRECTAMENTE; CREACIÓN DE EVENTUAL AGENCIA FEDERAL, POSIBILIDAD PARA COMBATIR CORRUPCIÓN

El diputado Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, aseveró que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no se ha aplicado correctamente desde su conformación y que la creación de una agencia federal anticorrupción, para el próximo sexenio, es una posibilidad para combatir este delito. El legislador resaltó que el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, fue uno de los proponentes de esta instancia, que actualmente plantea la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. El mejor diseño es el que funciona y evidentemente hay una percepción de que el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional de Transparencia se han quedado cortos en cuanto a su cumplimiento. Explicó que cuando diseñaron este modelo pensaron que funcionaria; sin embargo, las siete partes que lo integran no se han reunido una sola ocasión. Necesitamos la participación de la Fiscalía Anticorrupción, de la Fiscalía de la República, del Comité de Participación Ciudadana y otras instancias, pero si no hubo la voluntad, entonces nos toca a todos revisar qué es lo que ocurrió, no desacredito el diseño, solamente reconozco que no se ha aplicado y la Agencia es una posible. De hecho, quien está proponiendo, entre otros, es Javier Corral.

DIPUTADA MARÍA ELENA PÉREZ-JAÉN; PRESENTARÁ DENUNCIAS POR POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS EN NOMBRAMIENTOS AL INTERIOR DE LA ASF

La diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN) anunció que la próxima semana presentará denuncias por el posible conflicto de interés en nombramientos al interior de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), relacionados con la colocación de familiares y amigos de funcionarios y diputados de Morena. Ya hicimos toda la investigación, tenemos las pruebas y vamos a presentar las denuncias correspondientes. La legisladora criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador por su falta de compromiso con la transparencia. En este sexenio la transparencia ha ido a la baja y la corrupción al alza. La diputada destacó que David Colmenares Páramo, titular de la ASF, ha permitido desde 2018 la colocación de hijos, hermanos y amigos de diputados y funcionarios de Morena en posiciones estratégicas dentro del organismo, y eso es un conflicto de interés que afecta la fiscalización correcta. Por otro lado, dijo, en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, en general, se lograron algunos avances, pero se quedaron rezagadas muchas iniciativas importantes. La diputada reiteró su compromiso de seguir denunciando posibles actos de corrupción hasta el 31 de agosto, término de su encargo. Estaremos informando cómo van estas actuaciones ante las denuncias que he presentado.

DIPUTADO BENJAMIN ROBLES; IMPRESCINDIBLE, REFORMA AL PODER JUDICIAL; HACE FALTA JUSTICIA EN EL PUEBLO DE MÉXICO

El diputado Benjamín Robles Montoya, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PT, aseguró que la reforma al poder judicial es imprescindible, toda vez que hace falta justicia en el pueblo de México. el legislador por el estado de Oaxaca rechazó algunos dichos respecto a que la elección por voto popular puede llevar al sistema de justicia a personas con compromisos políticos; en ese sentido, recordó a algunos integrantes de la propia Corte que han llegado a cargos de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con evidentes compromisos políticos. Ya se les olvidó el nepotismo que priva en el Poder Judicial que, más de una vez, ha sido motivo de escándalos públicos y lo siguen siendo. Dicen que lo han combatido, pero esto es falso, no han combatido nada. Ahí siguen jueces y magistrados removiendo a trabajadores para poner a sus hijos, hermanos, esposas y hasta amantes, violentando los derechos de las y los verdaderos trabajadores del Poder Judicial. Consideró que declaraciones como las del ministro Luis María Aguilar, en las que propone que los secretarios de Estado sean electos por el voto popular, no son propuestas reflexionadas, ni surgen de un análisis jurídico profundo; son simple y llanamente dichos que denotan rencor, revanchismo y encono. Tienen fuertes razones para tener pavor a la voluntad popular, porque ya vimos a dónde los mandó esa voluntad: al basurero de la historia. Sin embargo, para concluir diré que habrá una Reforma Constitucional al Poder Judicial en septiembre y estará el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados y Senadores por una mayoría de quienes formamos la Cuarta Transformación.

DIPUTADO GERARDO FERNANDEZ NOROÑA; EL PODER JUDICIAL SERÁ ELEGIDO POR VOTO UNIVERSAL, SECRETO Y DIRECTO DEL PUEBLO DE MÉXICO

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Gerardo Fernández Noroña durante el apartado de la Agenda Política, relativa a la Reforma al Poder Judicial, recalcó la responsabilidad que la ciudadanía dio a los representantes de la Cuarta Transformación y es que el Poder Judicial será elegido por voto universal, secreto y directo del pueblo de México. El legislador petista lamentó que la oposición continúe vituperando, renegando, descalificando e injuriando, lo que demuestra que no entendieron la decisión que la sociedad mexicana tomó el pasado 2 de junio y siguen regateándole el derecho de decidir el Poder Judicial que quiere. Hipócritamente le llaman popular o populismo a la democracia. Les digo y les recuerdo que el ejercicio de voto universal, secreto y directo se llama democracia. El pueblo decide y por más que les irrite, en México, decide el pueblo y nadie más. El diputado federal por la Ciudad de México, consideró como algo perverso que, para evitar las propuestas hechas por el titular del Ejecutivo Federal, aleguen una supuesta sobre representación, a lo que respondió que, legítimamente, se tienen dos tercios del Congreso y las reformas se harán y se estará abiertos a propuestas para resolver las dificultades que estas modificaciones de gran calado implican. Sin embargo, no estaremos abiertos a la defensa de lo indefendible, no estaremos abiertos a sus lamentos y no estaremos abiertos a su absoluta pérdida de la ubicación de la realidad que el pueblo de México les dio el 2 de junio. La coalición que no es coalición, fueron candidaturas comunes. Nada obliga a los aliados del PT y del Verde estar en la misma línea. Nos obliga el compromiso, la consecuencia, la congruencia.

JOE BIDEN Y DONALD TRUMP; RUMBO A LAS ELECCIONES 2024

El senador republicano por Ohio y candidato republicano a la vicepresidencia en 2024, J.D. Vance, llega para hablar durante la Convención Nacional Republicana de 2024 en el Foro Fiserv en Milwaukee, Wisconsin. J.D. Vance, anunciado como compañero de fórmula del ex presidente Donald Trump, se ha convertido en el centro de atención en su discurso principal en la Convención Nacional Republicana, centrándose en el tema del día sobre seguridad nacional y política exterior. Hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Elogiando a Donald Trump, Vance aceptó oficialmente la nominación de su partido para ser su candidato a vicepresidente. El ex presidente Donald Trump representa la última y mejor esperanza de Estados Unidos para restaurar lo que, si se pierde, puede que nunca se recupere. Un país donde un niño de clase trabajadora nacido lejos de los centros de poder puede estar en este escenario como el próximo vicepresidente de los Estados Unidos de América. Republicanos refuerzan unidad en torno a Trump mientras Convención Nacional inicia su penúltima jornada. La Convención Nacional Republicana entro con renovadas muestras de unidad en torno al indiscutible líder de la formación: el ex presidente y candidato a la Casa Blanca, Donald Trump. La masiva reunión, una de las más importantes del calendario electoral de Estados Unidos, continúo su recorrido en Milwaukee, Wisconsin, con más eventos de campaña, encuentros de líderes partidistas, intercambios de delegados y actividades colaterales, mientras crece la expectativa alrededor del discurso del senador J.D. Vance, el escogido por Trump para ser su compañero de fórmula. Joe Biden se aferra a su candidatura en un estado en disputa en medio de dudas sobre la edad. El presidente Joe Biden prometió a sus simpatizantes en un acto de campaña en Detroit, Michigan, que está bien, tras crecientes pedidos dentro de su Partido Demócrata para que renuncie a la candidatura a la reelección. Les prometo que estoy bien, dijo el presidente estadounidense Joe Biden, de pie ante una pequeña multitud de seguidores. Joe Biden bromeó sobre su edad: Solo tengo 41 años, dijo, entre risas, pero el tono de la gira de campaña por el estado clave de Michigan fue serio apenas unas semanas después de que una desastrosa actuación en el debate suscitara preocupaciones sobre su aptitud para la reelección.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz