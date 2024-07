La lucha no termina, los colonos del Ajusco en la alcaldía Tlalpan, advirtieron que se mantendrán vigilantes del proyecto y propuesta que haga la empresa Six Flags, quien intenta edificar un nuevo juego mecánico, donde debe ser valorado el espacio e impacto ambiental que tendrá en la zona.

Las declaraciones de la empresa y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de no talar árboles y buscar alternativas no bastan, ya que existen estudios y planes de uso de suelo que no pueden ser cambiados sin ver cuales son las repercusiones, manifestaron.

“¿Si había una alternativa por qué no considerarla desde el comienzo?”, cuestionaron vecinos luego de que Six Flags diera marcha atrás en su plan de talar árboles para construir un nuevo juego mecánico.

Luego de que el parque de diversiones anunció la reubicación del proyecto como una alternativa, los vecinos que se movilizaron para impedir la edificación que ocuparía más de mil 100 metros cuadrados, mencionaron en sus redes sociales que desde un principio todo estuvo mal.

Ante el anuncio de la empresa, vecinos celebraron la medida, mientras algunos otros se mantienen escépticos frente al anuncio no talar árboles para la obra.

“Se agradece que escucharán la inconformidad, ahora solo hay que estar pendientes de que realmente no se tale ni un solo árbol”, comentó Cynthia. “Soy vecina del bosque y amante de Six Flags desde hace 20 años, debemos adaptarnos a las áreas verdes, no las áreas verdes a nosotros”, añadió Mitzy.

Por su parte, algunos otros vecinos insisten que el problema de tala debe ser atendido por autoridades, debido a la presencia de talamontes en la alcaldía cada día es más frecuente y nadie lo frena.

“En Tlalpan justo está el problema de los talamontes que es súper grave, en el Ajusco, la zona de Tres Marías, San Pedro Mártir, que tampoco el Gobierno está pudiendo garantizar que no siga, y las pocas zonas donde sí puede haber control o políticas de cuidado de medio ambiente no se está haciendo”, añadió Libertad, en entrevista con 24 HORAS.