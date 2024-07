Trump, triunfante durante la Convención Republicana tras atentado

Apenas cinco días después de haber sido herido por una bala que rozó su oreja derecha, el expresidente Donald Trump reapareció en público para cerrar con broche de oro la Convención Republicana.

Al inicio de su discurso, el magnate prometió un triunfo republicano contundente en las próximas elecciones. “Dentro de cuatro meses tendremos una victoria increíble y vamos a comenzar los cuatro mejores años en la historia de nuestro país”, aseguró Trump. Además, enfatizó su intención de ser presidente “de todo Estados Unidos, no solo de la mitad”.

La sorpresa de la noche llegó minutos antes de que Trump comenzara a hablar, cuando su esposa Melania ingresó inesperadamente a la convención. La exprimera dama fue recibida con aclamaciones por cientos de personas presentes, quienes la saludaron con entusiasmo.

En su discurso, Trump narró detalladamente sus sensaciones y experiencias durante el atentado del sábado en Pensilvania. Los delegados y simpatizantes republicanos respondieron con vigorosos aplausos a cada una de las frases más enérgicas del candidato.

“Era un día cálido y hermoso en la tarde en Butler, la música sonaba fuerte y la campaña avanzaba muy bien”, relató Trump. “Fui al escenario y todos estaban felices. Comencé hablando de manera enérgica sobre el excelente trabajo que hizo mi gobierno en la frontera sur. Detrás de mí, a la derecha, había una pantalla mostrando una gráfica con cifras absolutamente maravillosas”.

Trump continuó describiendo el momento exacto del atentado: “Para poder ver las gráficas, me volteé de esta forma y estaba listo para continuar volviéndome, por suerte no lo hice cuando escuché un silbido y algo chocó muy fuerte en mi oreja derecha. Cuando vi mi mano, estaba llena de sangre, por lo que me agaché al piso. Esto es un ataque, pensé”.

El expresidente expresó su gratitud hacia el Servicio Secreto, quienes lo protegieron valientemente: “Las balas seguían pasando cuando vi al Servicio Secreto, gente muy maravillosa, cuidándome. Había sangre, pero me sentía seguro porque sentía que Dios estaba a mi lado”.

El candidato destacó la reacción de la multitud durante el ataque: “Lo más sorprendente es que, antes del disparo, si yo no hubiera movido la cabeza en ese instante, la bala habría alcanzado su objetivo y no estaría aquí esta noche. La multitud de decenas de miles de personas no se movió una sola pulgada, sabían que era un francotirador y lo señalaron”.

Finalmente, elogió la actuación del francotirador que neutralizó al atacante: “Los agentes del Servicio Secreto se pusieron en peligro, con balas pasándoles a pulgadas, y de repente todo paró. Nuestro francotirador, con una sola bala, eliminó al asesino, lo neutralizó. Yo no debería haber estado aquí esta noche”.