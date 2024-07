Shogun lidera la carrera por los Emmy

El exitoso drama de temática japonesa Shogun encabezó con 25 nominaciones la carrera por los Premios Emmy en donde la primera actriz Jodie Foster vuelve a sus épocas de gloria en el espectáculo, mientras que de las estrellas latinas como la colombiana Sofía Vergara y la mexicana Nava Mau dejaron su impronta en el gusto del público.

En este evento de la Academia de la Televisión, The Bear batió el récord para la comedia más nominada en un mismo año, con 23 candidaturas, por delante de Only Murders in the Building, que obtuvo 21.

True Detective: Night Country, protagonizada por Jodie Foster, encabezó la sección de miniserie, con 19 nominaciones.

Entre las celebridades latinas que se llevaron candidaturas destacadas está Vergara, que recibió una nominación en la categoría mejor actriz de miniserie por su protagónico en Griselda, la serie narco de Netflix de la que también fue productora.

La actriz trans mexicana Nava Mau se llevó una candidatura en la categoría de mejor actriz de reparto de miniserie por su aclamado papel en Bebé Reno. Además, la estadounidense de origen puertorriqueño Liza Colón-Zayas fue nominada a mejor actriz de reparto de comedia por The Bear.

Los nominados se anunciaron en una ceremonia retransmitida en directo desde Los Ángeles, y la votación final para la 76 edición de los premios está prevista para agosto, mientras que la gala de entrega 15 de septiembre.

DURA COMPETENCIA

Shogun, adaptación de la novela de ficción histórica de James Clavell, retrata la intrincada y mortífera política cortesana del Japón feudal.

Los partidarios de la Academia de la Televisión no se dejaron intimidar por el uso abundante de subtítulos en la serie, y nominaron a su extraordinario reparto de héroes y villanos japoneses, incluidas sus estrellas Anna Sawai e Hiroyuki Sanada.

Sorprende, sin embargo, que no se nominara a Cosmo Jarvis por su interpretación del marinero inglés abandonado que enmarca la narración de la serie para el público.

Con otras dos temporadas ya en marcha, Shogun es una de las grandes favoritas en las categorías dramáticas de este año.

“Lo tiene todo a su favor en términos de interpretación, escritura, dirección” y muchas categorías técnicas, dijo Pete Hammond, columnista de Deadline.

Shogun se enfrenta en la competencia a la última temporada de la saga real británica de Netflix The Crown y The Morning Show de Apple, protagonizada por Jennifer Aniston.

Por otro lado, ambientada en un caótico restaurante de Chicago regentado por un grupo de cocineros muy unidos, pero ásperos y en ocasiones maltratadores, The Bear encabezó las categorías de comedia, haciendo historia con sus 23 nominaciones.

El récord anterior, establecido en 2009, lo tenía 30 Rock, de Alec Baldwin.

The Bear fue la gran triunfadora por su primera temporada en la edición anterior de los Emmy, regresó con una segunda entrega aún más ambiciosa y experimental.

La 76ª edición de los Emmy que premia las series de televisión emitidas entre junio de 2023 y mayo de 2024, será la segunda que se celebre en 2024, después de que la ceremonia del año pasado se pospusiera a enero debido a las huelgas en Hollyw

