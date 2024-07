En una nueva carga contra el Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le “recomendó” a los jueces que han sido amenazados por la delincuencia que si no quieren riesgos que se dediquen a otra cosa.

Este jueves, al retomar sus críticas al Poder Judicial, el titular del Ejecutivo comentó que uno de los argumentos más recurrentes que dan los jueces para dejar libres a presuntos delincuentes es que han recibido amenazas, lo que él consideró una excusa:

Te podría interesar: Designa TEPJF a Claudia Valle en la sexta magistratura para calificar elección presidencial

“El caso más utilizado es la amenaza. Sí, si hay amenaza, pide que te cambien, que te protejan. ¿No quieres riesgo? Dedícate a otra cosa. Pero si eres juez, no puedes actuar por amenaza y dejar en libertad a un presunto delincuente”.

De ahí que instará a los juzgadores a que no sean cómplices de la delincuencia y que si ya no quieran estar en algún juzgado por la posibilidad de sufrir alguna agresión; incluso su baja del Judicial podría responder a que no tienen convicciones:

“‘No quiero trabajar en esto, voy a buscar otro trabajo, voy a un despacho, voy a la docencia’, O tiene como opción: Voy a pedir protección, quiero que me cuiden, pero no voy a resolver nada por amenaza o por temor, algo que beneficie a un presunto delincuente, a alguien que está acusado de homicidio, a alguien que está acusado de secuestro”.

Por otro lado, cuestionado si afectaría de alguna manera que trabajadores del Poder Judicial realicen un paro, el mandatario rechazó la posibilidad y dijo que hasta se toman un mes de vacaciones y quienes en realidad trabajan son sus auxiliares.

Te podría interesar: Captan a Salvador Cienfuegos en el Senado de la República

López Obrador también recordó –sin mencionarlo- que en un estado hubo un paro de policías antes de las elecciones, y hasta se planteó usar a la Guardia Nacional para enfrentarlos, pero lo rechazó; recalcó que bajaron los delitos durante el paro de labores y no pasó nada:

“La gente dice que no hay orden, no, no, no, si hay orden, no caigan en la provocación, es más, te aseguro que habrá menos delitos, y ¿qué creen? Le gané. Cuando estuvo el paro menos delitos. En este caso de que van a parar, ¿dónde están ahora? De vacaciones, se avientan un mes de vacaciones, ¿quiénes se quedan? Sus ayudantes, por eso, no pasa nada y si la reforma es necesaria”.