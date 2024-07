Juez suspende orden de aprehensión en contra de Yunes Márquez

Un juez federal frenó temporalmente, la orden de aprehensión en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez, senador panista electo por Veracruz, por los presuntos delitos de uso de documentos falsos, falsedad de declaración y fraude.

Este jueves, la jueza Novena de Distrito en Amparo de la Ciudad de México otorgó Yunez Márquez la suspensión provisional contra su captura, así como la solicitud y emisión de la ficha roja de Interpol, y la orden de detención provisional con fines de extradición.

Esto, ya que el veracruzano se encuentra desde el martes en EU, a donde se trasladó previo al desahogo de una audiencia por el caso basado en hechos de hace 3 años; al respecto el senador electo ha acusado persecución política del saliente gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García y su virtual sucesora, Rocío Nahle.

CdJovita Vargas Alarcón, Juez Novena de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, concedió al veracruzano una suspensión provisional que impide que le ejecuten el mandamiento de captura, señalan registros judiciales.

Pese a la suspensión, la juzgadora indicó que la medida no lo protege contra orden de detención posterior o contra alguna otra autoridad o corporación distintas a indicada en la demanda de amparo, y que soliciten su captura.

Además se le impuso una garantía de 10 mil 500 pesos para mantener vigente la medida:

“La medida suspensional que se concede respecto a la orden de aprehensión y su ejecución, no surtirá efecto legal alguno si se trata de actos posteriores a su concesión o si se sorprende a la parte quejosa en delito flagrante o si los actos reclamados fueron emitidos por autoridades distintas a las que se les reclama dicha orden de aprehensión”.

Su detención es solicitada por la Fiscalía de Veracruz.

Sobre la orden de aprehensión en su contra, el legislador electo publicó en su cuenta de X (@MYunesMarquez):

¡Podrán dictarme orden de aprehensión, lo que no podrán nunca es doblarme! Después de acudir a la audiencia a la que fui convocado el día de hoy, me queda muy claro que no hay justicia posible en Veracruz, que los jueces locales están al servicio del poder, no de la justicia. — Miguel Ángel Yunes Márquez (@MYunesMarquez) July 12, 2024

