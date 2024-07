En una nueva jugada por parte de los seguidores de Donald Trump y miembros del Partido Republicano, se ha comenzado a viralizar una nueva tendencia en redes sociales tras el intento de magnicidio que sufrió el candidato presidencial por los Estados Unidos.

A través de redes sociales y tras la Conferencia Nacional Republicana en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, seguidores han comenzado a colocarse vendas u hojas de papel en su oreja izquierda, esto como acto de solidaridad con el expresidente y rival de Joe Biden.

Esta nueva tendencia surgió tras una petición del delegado de Arizona, Joe Neglia, quien tras asistir a la conferencia del Partido Republicano, hizo un llamado para replicar este acto como muestra de solidaridad y apoyo a favor de Donald Trump de cara a los comicios de octubre.

“Estoy abriendo nuevos caminos en la moda (…) Vi a ese hombre recibir un disparo, pensé que el hombre casi ha dado su vida por su país, se merece un poco de respeto por eso”, mencionó Neglia, quien abiertamente ha revelado su simpatía por Trump.

Tras este acto, cientos de simpatizantes como miembros del partido han comenzado a compartir videos y fotografías mediante redes sociales usando ya sea vendas, hojas de papel o algún artículo blanco que simule la curación que usa actualmente el candidato republicano.

Hasta el momento, el expresidente no ha emitido alguna opinión sobre esta nueva tendencia a su favor y que representa un nuevo movimiento dentro de su campaña.

Delegates seen wearing ear bandages at Republican convention in solidarity with Trump – https://t.co/OA8F7m16hv

Several delegates at the Republican National Convention (RNC), including Arizona’s Stacey Goodman and Joe Neglia, were spotted donning ear bandages that mirrore… pic.twitter.com/c4u3kOrSOt

