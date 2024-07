El exitoso actor californiano Jack Black, reconocido, entre otras cosas, por su papel en la cinta School of Rock (2003) de Richard Linklater, hizo público a través de sus redes sociales la pausa indefinida del proyecto musical Tenacious D, así como también la cancelación de la gira, debido a los desafortunados comentarios emitidos por Kyle Gass el domingo pasado durante una presentación.

“Me quedé cegado por lo que se dijo en el show del domingo. Nunca aprobaría un discurso de odio ni fomentaría la violencia política en ninguna de sus formas. Después de reflexionar mucho, ya no creo que sea apropiado continuar con la gira de Tenacious D, y todos los planes creativos futuros quedan en suspenso. Agradezco a los fans su apoyo y comprensión”, escribió Black, quien junto a Gass conforma la banda creada en 1994.

Durante la noche del pasado domingo 14 de julio, un día después del intento de asesinato al expresidente y ahora candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, Jack Black terminó de cantar las mañanitas a Kyle Gass y le invitó, en el escenario, frente a miles de personas, a pedir su deseo de cumpleaños, a lo que Gass respondió: “Don’t miss Trump next time”, aludiendo a los disparos dirigidos al político durante el atentado.

TENACIOUS D member Kyle Gass celebrating his 64th Birthday in Australia, performing in Sydney alongside Jack Black, with a very specific “birthday wish”

Sucedió en un concierto que la agrupación ofreció en Sydney, Australia en la que Glass fue festejado mientras se hacía el show, pastel y, como se contó ya, mañanitas incluidas. Como consecuencia, el senador australiano Ralph Babet emitió un comunicado en el que condena el hecho y exhorta a la deportación inmediata de la banda estadounidense. Pidió, aprovechando el suceso, que fueran retiradas las visas de los actores.

There is no place in Australia for those who wish for the assassination of others. pic.twitter.com/wuvgQxeeDS

— Senator Babet (@senatorbabet) July 16, 2024