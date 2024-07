Tras perder la final de la Eurocopa 2024 frente a España y sumar un nuevo subcampeonato en el certamen continental, el entrenador Gareth Southgate anunció junto a la Federación Inglesa de Futbol su dimisión como estratega de la Selección de Inglaterra este martes 16 de julio.

Mediante una carta dirigida al aficionado inglés, el ahora exentrenador agradeció el apoyo de toda la afición durante su gestión, así como el reconocer que fue un sueño y todo un honor el haber podido dirigir a su selección nacional durante este tiempo.

“Como inglés orgulloso, ha sido el honor de mi vida jugar para Inglaterra y dirigir a ese equipo. Ha significado todo para mí y lo he dado todo. Pero es hora de cambiar y de escribir un nuevo capítulo. La final del domingo en Berlín contra España fue mi último partido como seleccionador de Inglaterra”, platicó Gareth Southgate a los aficionados.

El estratega asumió el cargo de entrenador de la selección de Inglaterra el 10 de octubre de 2016, dirigió cerca de 102 partidos, convirtiéndose en el tercer entrenador con más juegos solo por detrás de Walter Winterbottom (139) y Sir Alf Ramsey (113).

Gareth Southgate estuvo presente en dos Copas del Mundo y dos Eurocopas, siendo finalista en el certamen europeo y alcanzando una semifinal en Rusia 2018, logrando colocar nuevamente a Inglaterra en la alta competencia internacional junto a una camada de jugadores jóvenes y talentosos como Harry Kane o Jude Bellingham.

“Tenemos los mejores fanáticos del mundo y su apoyo ha significado mucho para mí. Soy fanático de Inglaterra y siempre lo seré.”

Hasta el momento se desconoce quién pueda llegar a ocupar el cargo de entrenador, pero se espera que pueda estar listo de cara a lo que serán las eliminatorias para el mundial de 2026.

