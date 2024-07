El Festival Internacional de Cine de Locarno dio a conocer este martes por medio de su cuenta de X, que otorgará un galardón por trayectoria al cineasta, director y guionista mexicano, Alfonso Cuarón, esto por su trayectoria e influencia en el cine internacional.

Dicho evento se llevará a cabo del 7 al 17 de agosto del año en curso, siendo esta su 77° edición, el galardón nombrado Lifetime Achievement Award, premio que se le otorgará al cineasta mexicano, el día 11 de agosto.

#Locarno77 will honor the great Mexican filmmaker @alfonsocuaron – five time Academy Award-winner – with the Lifetime Achievement Award, in recognition of his remarkable cinematic journey.

The director will be in the Piazza Grande for the award ceremony on August 11. pic.twitter.com/UkBQAiUvLG

— Locarno Film Festival (@FilmFestLocarno) July 16, 2024