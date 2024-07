En las últimas semanas, las autoridades estadounidenses han recibido información de una fuente sobre un complot de Irán para asesinar al expresidente Donald Trump. Esta revelación llevó al Servicio Secreto a incrementar las medidas de seguridad alrededor de Trump, según informaron fuentes cercanas a la cadena CNN.

Aunque no hay indicios de que Thomas Matthew Crooks esté vinculado al complot, la amenaza de una agencia extranjera hostil y el aumento de la seguridad para Trump plantean nuevas interrogantes. Particularmente, después de las fallas en el mitin del sábado en Butler, Pensilvania, donde Crooks, de 20 años, logró acceder a una azotea cercana y disparar al expresidente.

Un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de Estados Unidos indicó que tanto el Servicio Secreto como los coordinadores de la campaña republicana fueron informados de la amenaza antes del mitin.

La campaña de Trump no confirmó si estaba al tanto de la amenaza iraní.

