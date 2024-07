En medio del estreno semanal de los episodios de la temporada 2 de La casa del dragón (House of the Dragon) a través de la plataforma Max, surgen nuevas dudas y las redes sociales se inundan de quejas o vítores por lo visto cada domingo. De entre todo el mar de preguntas y cuestionamientos, brota una que ha causado revuelo: ¿cuál es la relación entre Corlys Velaryon y Alyn of Hull?

Primero, por si hay que refrescar la memoria, hay que puntualizar quienes son esos personajes. Corlys Velaryon fue el mandamás de la Casa Velaryon durante los reinados de Jaehaerys I, Viserys I, Aegon II y Aegon III Targaryen; pareja de Rhaenys y padre de Laenor Velaryon; en House of the Dragon es interpretado por Steve Toussaint.

Por su parte, Alyn of Hull es uno de los personajes nuevos en esta segunda temporada. Es, dicen los expertos en el tema, un bastardo legitimado; sirvió como Consejero Naval y Lord Almirante en los reinados de Aegon III, Daeron I, Baelor I, Viserys II Targaryen y Aegon IV Targaryen. En esta su primera aparición en la serie es interpretado por Abubakar Salim.

Ahora bien, vamos al encuentro dentro del primer episodio (pese a que está por estrenarse el sexto): Lord Corlys da las gracias a Alyn por haber salvado su vida en la Batalla de Peldaños de piedra. Alyn, por otro lado, da el pésame a Corly por la muerte de Lucerys y le entrega un objeto con especial significado.

Según revelaciones, y lo que se sabe de lo que ha escrito George R. R. Martin a propósito de estos personajes, es que, pese a lo que se contaba en un principio, Alyn es en realidad hijo de Corlys. En los libros, más tarde que temprano, obviando los detalles para no hacer más spoilers en caso de que no hayan visto la serie o no sepan de qué estamos hablando, Alyn y su hermano Addam dejarán de ser considerados bastardos y podrán ser nombrados con sus apellidos legítimos.

