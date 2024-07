Apples Never Fall obra de la también autora del best seller Big Little Lies, Liane Moriarty, llega como una adaptación para la televisión en forma de miniserie y detrás del drama que envuelve a la familia Delaney, conocida en West Palm Beach por su academia de tenis.

“Definitivamente era consciente de los mundos que ella crea. Tan pronto como obtuve el papel, salté directamente al libro”, contó Connor Merrigan en una entrevista, pero definitivamente no pudo ser ajeno a la adaptación previa de la novela y también se dejó cautivar por ella.

“A medida que leía más y más el libro, quedó claro que Apples Never Fall estaba llena de personajes e historias ricas y complejas que están completamente desarrolladas”, continuó el actor que da vida a Logan Delaney.

Por su parte Jake Lacy reconoció también haber estado al tanto de la novela que es el génesis de esta historia, pero debido a que en esta adaptación se traslada la trama de Australia a los paisajes de Florida, le dio mucho más peso al guión.

“El libro es una manera maravillosa como actor de obtener acceso, o tal vez obtener un poco más de textura, pero al final los guiones son realmente tu Biblia.

“Ver los guiones de Melanie Marnich la escritora, showrunner y productora ejecutiva y lo maravillosamente estratificados, matizados y guiados por los personajes que son, fue emocionante”, destacó el histrión que interpreta a Troy Delaney.

Pero el rodaje de la serie televisiva Apples Never Fall ha sido una gran experiencia para el elenco, pues los logró hermanar entre ellos a través de un chat grupal que crearon para ponerse de acuerdo con las tomas en exteriores.

“Desarrollamos una taquigrafía entre nosotros en el proceso. Creo que como estábamos tan cerca y nos llevábamos tan bien, había una forma de entendernos. Si era un gran día para un personaje específico, entendía que necesitaba un poco más en la sala. Sentí que todos podían tener esa comunicación no verbal y la conciencia entre unos y otros. Gracias a esa relación preestablecida de fondo, supimos apoyarnos más fácilmente”, declaró Merrigan.

Jake también habló sobre este tema y destacó la importancia de este tipo de relaciones: “Si pueden construir este vínculo entre ustedes y confiar el uno en el otro, entonces se sentirán cómodos cuando trabajen.

“A mí me permite relajarme. Porque cuando realmente lo consigo, puedo escuchar y estar presente y responder, con suerte, me acerco más a algo orgánico y veraz. También me siento libre de ofrecer una idea que de otro modo no haría, si las cosas fueran incómodas o raras entre el grupo”, destacó.

Entre el elenco que componen esta miniserie, se encuentran Essie Randles, Georgia Flood, Jeanine Serralles y el reconocido Sam Neill, quien además se encargó de organizar noches de cine para todo el elenco.

Apple Never Falls se estrena hoy en las pantallas de Universal+.