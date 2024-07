“Adivinos de la voluntad del Presidente”: Arremete Consejería contra Sala Regional del TEPJF por sanción a AMLO

El Gobierno arremetió de nuevo en contra del Poder Judicial, ahora por una sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral que considera que el Presidente vulneró la imparcialidad de la elección.

Este martes, mediante un comunicado de la Consejería Jurídica de la Presidencia cargó contra los magistrados regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al decir que la decisión de sancionar a López Obrador:

“Con argumentos baladíes, los magistrados electorales adjudican a las palabras del Presidente una intencionalidad distinta de lo manifestado; se convierten en adivinos de la voluntad del presidente; argumentan que, si mencionó alguna palabra, en realidad ésta se refería a Morena, y que, por tanto, hacía propaganda a favor de ese partido”.

Esto porque, según la dependencia encabezada por María Estela Ríos González, “magistrados afines a grupos opositores” usaron su cargo para restringir su derecho a la libre manifestación de ideas a López Obrador y al pueblo de México, ya que:

“De forma sorprendente, en unas cuantas horas, analizaron, proyectaron, discutieron y hasta emitieron votos concurrentes sobre las expresiones vertidas en 36 conferencias matutinas por el presidente durante 2023, las cuales fueron descontextualizadas”.

A la par acusó que pese a ser un procedimiento caduco los magistrados electorales Luis Espíndola Morales, Rubén Lara Patrón y la magistrada en funciones, Mónica Lozano Ayala, resuelven infraccionar al Ejecutivo mexicano por expresar ideas, informar a la población y responder preguntas en las Mañaneras de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2023, lo cual resulta “absolutamente arbitrario y violatorio de los derechos reconocidos, no sólo constitucionalmente, sino en los tratados internacionales”.

De tal suerte que, ante lo que la Consejería Jurídica calificó de “afán destructor de la democracia” se promovió recurso de revisión ante la Sala Superior del TEPJF para que revoque la sentencia de los magistrados de la Sala Regional Especializada.

El 12 julio, el mandatario saliente dijo que la resolución de la Sala Especializada del Tribunal Electoral al respecto del tema “no tiene ningún fundamento”; y rechazó -a pregunta expresa- que hiciera campaña a favor de Claudia Sheinbaum Pardo y dijo que los juzgadores “falsean la realidad”.

Días antes (4 de julio) López Obrador acusó que el Tribunal Electoral tenía un “plan con maña” para evitar que Morena cuente con la mayoría en el Legislativo.

Esto al retomar el caso del juez De la Peza, quien ordenó al TEPJF nombrar a los 2 miembros que le hacen falta para el Pleno, lo que para el mandatario mexicano es “violar” y “pisotear” la Constitución, situación que es parte, a su entender es una “maniobra politiquera”:

“Es un plan con maña, porque los 2 que quieren poner son del ‘bloque conservador’, y entonces tendrían mayoría en el Tribunal, y entonces el Tribunal podría cancelar la elección, pero eso no es para no exagerar, no, que más añoran es que se aplique una fórmula que no está en la Constitución para que no haya la supuesta sobrerrepresentación y morena y sus aliados; no tengan mayoría calificada en la Cámara de Diputados y no puedan reformar la Constitución.

– ¿Hay un plan del Poder Judicial para quitarles la mayoría calificada?, se le preguntó.

– ¡Sí! ¡así como se los estoy planteando! entonces cuando dice la secretaria de Gobernación (Luisa Alcalde)

que va a interponer una denuncia para juicio político claro que está bien ¡Ya basta de que estén pisoteando la Constitución!”, subrayó.

LEO