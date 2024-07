Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, aseguró que dará continuidad a la Nueva Escuela Mexicana que, aseguró, representa un nuevo modelo educativo basado en la llamada revolución de las conciencias, “en construir una nueva forma educativa que no solamente lleve conocimiento, sino que también transforme la vida de las personas”.

Desde Tlaxcala, donde acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que en 2025 iniciará con la beca universal para todos los estudiantes de escuelas públicas de secundaria, y en los siguientes años esta se hará universal para preescolar y primaria.

“A este programa nos vamos a dedicar durante los siguientes años, el primer año 2025, vamos a iniciar con todos los adolescentes de secundaria, y el siguiente año ya la vamos a hacer universal para preescolar y primaria”, explicó.

Dijo que la beca para niños y niñas de preescolar, primaria y secundaria no solo va a ser para algunos por situación económica, sino para todos los que estudian en escuela pública.

Refirió que la educación pública “no solamente son las aulas, el magisterio, sino que hay que apoyar a las familias para que los niños no tengan ningún problema y puedan cumplir con el sueño. Además, la educación pública es la mejor de todas las educaciones”.

En una reflexión, la futura presidenta de México dijo que para ella la educación es algo muy cercano, porque cuando tenía 15 años participó en su primer movimiento social apoyando a los “rechazados” de preparatorias públicas.

“Se hizo el movimiento de rechazados, imagínense ustedes, el Presidente siempre menciona que durante la época neoliberal cerraron escuelas y a los jóvenes se les llamaba ‘ninis’… Siempre me pregunté por qué los jóvenes no pueden estudiar si lo desean y caminé con los jóvenes que habían sido rechazados y logramos que entraran a la preparatoria”.

Además, dijo que cuando acudóa a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hubo una serie de reformas que que buscaron privatizar, “ponerle cuotas, colegiaturas a la UNAM, participé en un movimiento universitario. Entonces las autoridades decían que si la educación no le cuesta a las familias no se valora y desde entonces nosotros, como estudiantes, dijimos: la educación no es una mercancía que se pueda comprar, un privilegio para los que tienen, la educación es un derecho del pueblo de México”.

Destacó que ella tuvo la oportunidad de estudiar hasta el doctorado “y siempre he pensado que a mí quién me pagó la educación no fue mi familia, fue el pueblo de México, porque quien sostiene las universidades públicas es el pueblo de México y yo le quiero regresar al pueblo de México lo que me dio”.

Respalda AMLO iniciativa contra la reelección

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la reelección como un “invento de los ambiciosos del poder“, a unos días de que la virtual mandataria electa, Claudia Sheinbaum presentó un proyecto de reforma constitucional en contra de la reelección legislativa.

Este domingo, desde Yauhquemehcan, Tlaxcala, en donde el Presidente evalúo programas y proyectos educativos y de deporte en compañía de su virtual sucesora, López Obrador se pronunció al respecto.

“Además de ser maderista, estoy a favor de que no haya reelección (…) no hace falta la reelección, ese es un invento de los ambiciosos de poder que dicen, no ,es que yo soy indispensable, yo soy necesario, yo soy el que puedo garantizar que las cosas sigan bien en México. ¡No!, nada de eso, el que garantiza que las cosas funcionen bien en México, es el pueblo de México, ese es el soberano, ese es el que manda”, aseguró el Presidente.

Incluso, profundizó al subrayar que el “sufragio efectivo, no reelección“, aplica para todos, incluidos “para quienes no queremos mucho, decir, no hay que tener mucho apego al dinero y al poder, porque eso no es la felicidad”.

Los dichos del presidente López Obrador se dan a casi 10 días de que Sheinbaum Pardo presentó un proyecto de reforma constitucional para eliminar la reelección de diputados y senadores, situación que, en sus palabras, no fue una demanda ciudadana.

En conferencia de prensa, el pasado 3 de julio, Claudia Sheinbaum dijo que el cambio en la ley se dio en el sexenio de Felipe Calderón, y que en la actualidad:

“El pueblo de México no quiere reelección, y eso lo vimos en la precampaña, en la campaña (…) Entonces, solamente estamos retomando lo que dice la gente y poniéndolo en la Constitución, regresando a la Constitución a su redacción original”. /Luis Valdés