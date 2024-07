A ocho años del estreno de la primera temporada de Stranger Things –una de las producciones más exitosas de Netflix en lo que a series se refiere–, y luego de una pausa en las producciones por las huelgas que azotaron a la industria cinematográfica en Estados Unidos, Netflix reveló el primer clip dedicado a la quinta temporada.

“Llevamos meses filmando. Es emocionante. Están pasando muchas cosas. Damas y caballeros, bienvenidos a la temporada 5 de Stranger Things”, narra una voz al inicio del video mientras se observan algunas imágenes de los sets que fueron construidos para esta temporada final. Asimismo hay vistazos breves a los protagonistas mientras les graban en escena.

Maya Hawke y Joe Keery también tienen una aparición especial en el video: fueron grabados para decir que se encontraban en el día uno de filmación, cuando esta inició el pasado 8 de enero del presente año. Apenas luego aparece Milly Bobby Brown, quien da vida a Eleven, contando que inició en la producción cuando tenía diez años, y ahora ya tiene veinte; “se siente muy raro”, expresó.

Asimismo la joven actriz Sadie Sink tuvo una aparición especial. “Estamos saboreando cada momento”, dice en el clip la actriz que da vida a Max. Noah Schnapp, por su parte, se muestra leyendo el guión y diciendo: “Creo que esta será la mejor temporada hasta ahora”. Sobre todo porque, según información de la misma plataforma, se tratará de los episodios más grandes hasta ahora. En todo sentido.

To celebrate the halfway mark of filming Stranger Things 5 — and 8 years of Stranger Things! — we have a very special look at the making of the final season. pic.twitter.com/HH6yVgzLRA

— Netflix (@netflix) July 15, 2024