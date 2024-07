El presidente Andrés Manuel López Obrador, junto a la próxima mandataria Claudia Sheinbaum, declararon por decreto presidencial, que el 1 de octubre de cada seis años será día de descanso obligatorio para servidores públicos federales, pues se realiza la transferencia del Poder Ejecutivo Federal. Las personas titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, cuyas relaciones de trabajo se rijan por el apartado B) del artículo 123 Constitucional, deben observar como día de descanso obligatorio para las personas servidoras públicas federales que laboren en estas los siguientes: 1de octubre de cada seis años, con motivo de la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. Esta medida se aplicará por primera vez este 1 de octubre de 2024, cuando Claudia Sheinbaum rinda protesta como la primera mujer presidenta de la República: todos los servidores públicos federales deberán descansar. El decreto establece que el calendario oficial tiene por objeto establecer las fechas históricas de conmemoración nacional en las que, por su significado y relevancia, se suspenden las labores en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Después de la reforma de 2014 al artículo 84 de la Constitución, se modificó el día en que se transferirá el Poder Ejecutivo Federal; antes se realizaba el 1 de diciembre, pero ahora, por primera vez, se hará el 1 de octubre. Esto se hizo con el fin de que los legisladores tengan tiempo suficiente para analizar el Paquete Económico del mandatario entrante, en este caso de Claudia Sheinbaum. Por otra parte Andrés Manuel López Obrador, reaccionó al ataque que sufrió el candidato a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. López Obrador reprobó lo sucedido a Trump y señalo que la violencia es irracional e inhumana.

CLAUDIA SHEINBAUM; DESCARTA QUE EN SU GOBIERNO HAYA UNA REFORMA FISCAL

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, descartó que durante su sexenio haya una reforma fiscal, debido a que ya tiene un plan para obtener recursos para su mandato. No estamos pensando en una reforma fiscal. Si llegáramos a pensar en ella habría que platicarlo. Desde la campaña presidencial, dejó en claro que evitaría una reforma de ese tipo, por lo que ahora, durante la transición de Gobierno en México, ha trabajando para conseguirlo. En la reunión del Consejo Coordinador Empresarial, del pasado 19 de junio, Sheinbaum Pardo explicó que parte de los recursos serán obtenidos a través de la digitalización al interior del Gobierno y del Sistema de Administración Tributaria (SAT). Claudia Sheinbaum ha sentado las bases para evitar una reforma fiscal. La modernización de las aduanas que ya se está planteando, nosotros pensábamos desarrollarla, pues el presidente ya inició con este proceso y eso nos va a dar un potencial de facilidad en el comercio y de potencial de recaudación, sin la necesidad de hacer grandes reformas fiscales. Uno de los primeros pasos para hacer realidad esta estrategia es la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que será dirigida por José Antonio ‘Pepe’ Peña Merino. La nueva dependencia juntará áreas de digitalización del gobierno y no representará un costo adicional.

SENADOR RICARDO MONREAL; EN CUAUHTEMOC LA JUSTICIA VOLVIÓ A ORDENAR UN RECUENTO TOTAL DE LOS VOTOS

El senador Ricardo Monreal Ávila (Morena), presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, indico que la justicia volvió a ordenar un recuento total de los votos en Cuauhtémoc. A un mes de las elecciones el futuro de la Cuauhtémoc todavía es incierto. El Tribunal Electoral local volvió a ordenar un recuento total de los votos a raíz de un recurso interpuesto por la candidata a alcaldesa por Morena, Catalina Monreal, quien busca revertir la derrota que sufrió el pasado 2 de junio. Alessandra Rojo de la Vega rechazó la disposición y anticipó que volverá a impugnarla. Claudia Sheinbaum, manifestó su apoyo a este tipo de medida, al igual que Clara Brugada, quien lideró un acto en la demarcación. Un nuevo fallo judicial sobre las elecciones divide al oficialismo y la oposición en Cuauhtémoc. Armando Ambriz Hernández, juez originario de Zacatecas muy cercano a Ricardo Monreal, dio el fallo. De esta manera, el escenario es similar al del fin de semana pasado, cuando el propio Tribunal Electoral ordenó un recuento total que luego fue impugnado por la oposición y rechazado, posteriormente, por la Sala Regional al considerar que dicha resolución carecía de argumentos y sustento jurídico.

DIPUTADO IGNACIO MIER; REFORMA AL PODER JUDICIAL, LA MÁS PROFUNDA E IMPORTANTE EN LOS ÚLTIMOS 150 AÑOS

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, hizo un balance positivo de los foros de parlamento abierto que se han organizado en el país para profundizar el análisis y escuchar todas las opiniones sobre la reforma al Poder Judicial. Consideró que ha habido mucha apertura, se han escuchado todas las voces y la apertura al diálogo continuará, para que el Poder Legislativo pueda elaborar un dictamen con el mayor consenso en torno a esta reforma estructural, la cual consideró la más importante en materia judicial de los últimos 150 años en el país. El coordinador parlamentario pidió que no exista confusión pues la reforma al Poder Judicial tiene como esencia y ejes rectores la elección popular de ministros, magistrados y jueces, además de la reforma al Consejo de la Judicatura Federal, porque así lo decidió democráticamente con su voto el 60 por ciento del pueblo de México, el pasado 2 de Junio. No hay que hacernos bolas, porque ahora al tratar de resolverla, en algunas voces aparece la justicia como problema. Ignacio Mier manifestó que entiende perfectamente a los juzgadores del país, porque no sólo se trata del conflicto de intereses de malos y corruptos jueces, también es el choque de valores entre los buenos jueces que se debaten entre su seguridad económica individual y el interés supremo de la Patria. El legislador poblano aseguró que los buenos jueces, que afortunadamente son muchos, serán valorados por los comités técnicos de cada uno de los tres poderes al momento de postularlos y por el propio pueblo que también conocerá de su trayectoria jurídica e historia de vida.

MARCELA GUERRA; REPRESENTARÁ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN EL FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, asistirá en representación del Congreso de México al Foro Parlamentario del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (HLPF), en donde se abordarán los “Déficits de gobernanza y acción climática: el caso de la acción parlamentaria”. La UIP trabaja para mejorar la representación de las mujeres, jóvenes y las minorías en los parlamentos, fortalecer las capacidades legislativas y asiste a los parlamentos a mejorar su propia supervisión y desempeño legislativo. El Foro Parlamentario, que se realizara en Nueva York, Estados Unidos, el 16 de julio, se centrará en dos ODS: el 16, sobre paz, justicia e instituciones sólidas, y el 17, sobre cambio climático; ahí se destacarán los pasos concretos que los parlamentos pueden dar para promover estos objetivos y ayudar a restablecer los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su conjunto, explicó Guerra Castillo. Asimismo resaltó que en la Cámara de Diputados desde 2019 hay un Grupo de trabajo para el cumplimiento de la Agenda 2030, el cual cuenta con la participación de todos los presidentes de las comisiones ordinarias para la mejor coordinación y transversalidad de las acciones. El Objetivo sobre cambio climático aborda una de las amenazas más graves a las que se enfrenta la humanidad y es que, si bien ningún país está exento de verse afectado por los impactos de la crisis climática, las naciones en desarrollo pagan el precio más alto, mientras que son los países desarrollados quienes concentran la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero.

ALFONSO RAMIREZ; SEÑALA 5 GRANDES TRANSFORMACIONES DE SHEINBAUM

El diputado federal electo de MORENA, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien es también Coordinador de sectores de la Presidenta Electa Claudia Sheinbaum, de gira por Jalisco, anunció la agenda legislativa de la Cámara de Diputados, que consiste en cinco grandes transformaciones. En compañía de la presidenta municipal electa de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, así como del Diputado Local electo Miguel De La Rosa, Ramírez Cuéllar resaltó las cinco grandes transformaciones que implicarán reformas constitucionales y que se refieren a la pensión exclusiva para mujeres de entre 60 y 64 años de edad, para lo cual se destinarán 50 mil millones de pesos del Presupuesto Federal 2025, además de la protección a la primera infancia. La reforma a las pensiones del ISSSTE, reformas para garantizar los derechos de los pueblos originarios y afro mexicanos, además de la reforma al Poder Judicial y el paquete económico federal que se espera, llegue a la Cámara de Diputados el 9 de septiembre, con recursos en materia de agua, salud, educación, inversión regional y de manera especial fortalecimiento de las policías locales. Alfonso Ramírez Cuéllar destacó que tuvo reuniones con diversos actores como empresarios, agricultores, ganaderos, productores de leche, magistrados y candidatos electos, con quienes socializó la reforma al poder judicial, a la cual calificó como una auténtica revolución judicial, para lograr un Poder autónomo e independiente con rendición de cuentas y ejemplar en el actuar de los juzgadores, y que en un futuro cercano deberá alcanzar a los poderes judiciales y fiscalías locales.

MARIO DELGADO; SOLICITA REVOCACION DE SENTENCIA QUE DETERMINO QUE AMLO VIOLO LAS LEYES Y LA CONSTITUCIÓN DURANTE EL PROCESO ELECTORAL

El dirigente de Morena, Mario Delgado, pidió que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revoque la sentencia de la Sala Especializada de ese organismo jurisdiccional, misma que determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador incurrió en al menos siete tipos de violaciones a las leyes y a la Constitución durante el proceso electoral. Mario Delgado confió en que la Sala Superior corrija la determinación, emitida el pasado jueves, al expresar: esperamos que la Sala Superior del Tribunal actúe conforme a derecho y recapacite esta injusta determinación. Es un exceso la resolución de la Sala Especializada que pretende limitar la libertad de expresión derivado de las conferencias mañaneras donde nuestro Presidente. López Obrador sólo informa al pueblo los temas de interés general.

ALEJANDRO MORENO; NO HAY CABIDA A LOS INTENTOS DEL OFICIALISMO POR DOBLARNOS

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI afirmó que ¡defenderemos las instituciones como siempre lo hemos hecho!. Indico que están firmes en la defensa del Poder Judicial, porque sabemos la importancia de mantener la división de Poderes para preservar nuestra democracia. En el PRI no vamos a ceder a los intentos del oficialismo por doblarnos. Por eso estamos firmes en la defensa del Poder Judicial, porque sabemos la importancia de mantener la división de Poderes para preservar nuestra democracia. Alejandro Moreno sostuvo: vamos al debate y al contraste de las posturas, para demostrar que lo que el oficialismo impulsa es dañino para el presente y para el futuro de las y los mexicanos. El dirigente del Revolucionario Institucional puntualizó que México puede tener la certeza total de que el PRI no le va a fallar. Estamos frente a un momento en el que no existe normalidad democrática, debemos dar la gran batalla por el país, en la que nadie puede titubear.

DONALD TRUMP; NO TENGO MIEDO

El ex presidente y candidato republicano Donald Trump aseguró que no tiene “miedo” y se mantendrá fuerte y “desafiante” tras el intento de asesinato al que sobrevivió en un mitin en Butler Pensilvania. Donald Trump, agradeció a todos por los pensamientos y oraciones. Es como si hubiese sido Dios solo el que evitó que lo impensable pasara. No tendremos MIEDO, sino que nos mantendremos fuertes en nuestra fe y desafiantes frente al mal. Joe Biden se refirió a la familia de la víctima mortal así como a las personas heridas, sobre las que pidió su pronta recuperación. En este momento, es más importante que nunca que nos mantengamos unidos y mostremos nuestro verdadero carácter como estadounidenses, manteniéndonos fuertes y decididos y no permitiendo que el mal gane. Trump señaló que espera poder ser parte de la Convención Nacional Republicana que se celebrará en Wisconsin, que comienza hoy y el jueves tiene previsto hacer oficial su nominación como candidato del partido en las elecciones del próximo de noviembre.

JOE BIDEN SOLICITA A LOS ESTADOUNIDENSES A MOSTRAR UNIDAD

El presidente Joe Biden pidió a los estadounidenses a mostrar unidad después de que el ataque contra el republicano Donald Trump puso en vilo a la nación en plena campaña electoral para las presidenciales de noviembre. Donald Trump, vestido con camisa blanca, chaqueta oscura y una gorra de color rojo con su lema “Haz que Estados Unidos sea grande otra vez”, criticaba la inmigración ilegal cuando se escucharon disparos a las 18:08. Miren lo que pasó…” decía cuando se oyeron cuatro disparos seguidos. Trump se agarró la oreja derecha mientras se oía ¡bájate!, antes de un quinto y sexto disparo. El ex presidente se agachó detrás del atril mientras los agentes del Servicio Secreto lo rodeaban. Se escucharon gritos entre la multitud. En cuatro segundos se escucharon más disparos, lo que hizo que más seguidores se bajaran mientras otros agentes subían a toda prisa al escenario. Diecisiete segundos después de los primeros disparos se escuchó un último. Tres miembros de las fuerzas de seguridad fuertemente armados subieron al escenario 22 segundos después de que comenzara el tiroteo. El presidente Biden dará un mensaje a la nación desde el Despacho Oval. La unidad es el objetivo más difícil de alcanzar de todos, pero nada es más importante que eso en este momento, dijo Biden desde la Casa Blanca.

THOMAS MATTHEW CROOKS; ENCUENTRAN EXPLOSIVOS EN SU AUTO TRAS EL ATACANTE A TRUMP

El vehículo de Thomas Matthew Crooks, quien fue identificado como el atacante del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue hallado cerca del evento en la ciudad de Butler. Autoridades encontraron artefactos explosivos en el auto. La Policía recibió informes de paquetes sospechosos en el área donde se encontraba Thomas Matthew Crooks, por lo que enviaron técnicos en bombas. Asimismo, se reveló que el fusil AR-15 utilizado por el sujeto pertenecía al padre de este.

CONVENCIÓN NACIONAL DEL PARTIDO REPUBLICANO; SE CELEBRARA DEL 15 AL 18 DE JULIO

Al completarse el sudoku de las primarias, llega el turno de los delegados que deben designar a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de los Estados Unidos. La Convención Nacional del Partido Republicano se celebrará del 15 al 18 de julio en Milwaukee (Wisconsin). La Convencional Nacional del Partido Demócrata tendrá lugar del 19 al 22 de agosto en Chicago (Illinois). Antes de pasar por las urnas, los electores pueden ver hasta tres debates televisivos con los dos candidatos a presidente. Las fechas ya están fijadas: el 16 de septiembre San Marcos (Texas); el 1 de octubre en Petersburg (Virginia) y el 9 de octubre en Salt Lake City (Utah). El debate de vicepresidentes se emitirá el 25 de septiembre desde Easton (Pensilvania). La elección presidencial ocurre cada cuatro años en el martes después del primer lunes de noviembre. Las elecciones en Estados Unidos 2024 están convocadas para el 5 de noviembre. No obstante, las personas que voten por correo pasarán por las urnas unos días antes. El resultado de los comicios puede tardar varios días en confirmarse, especialmente si las diferencias de votos son mínimas. El Congreso certificará los resultados el 6 de enero de 2025 y el 20 de enero el presidente electo tomará posesión del cargo.

