Luego de haber iniciado su presentación casi media hora tarde, cantar solo un par de canciones y de irse abucheado por los asistentes en el Santiago Bernabéu, Anuel AA se lanzó en contra de Ibai y de la organización de “La Velada del Año IV” mediante un directo.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante puertorriqueño aseguró que el streamer español quiso “arruinar su carrera” y que los encargados tanto de la producción como del audio presuntamente no ajustaron el autotune de manera correcta para poder dar un buen show.

“El Ibai ese, el rascabicho ese, estaba haciendo chistes con mi nombre antes de que yo saliera. Cabrón yo llegué 5 minutos tarde na más. No dejaron que mi Dj me tirara el show, no dejaron que mi ingeniero me hiciera la voz. La porquería esa que me hicieron, el Ibai ese, me sabotearon todo el concierto”, mencionó Anuel en un directo en su cuenta de Instagram.

Recordemos que durante la transmisión, los casters de la velada del año junto a Ibai prolongaron sus participaciones en la transmisión debido a que Anuel supuestamente llegó tarde al estadio y este se negaba a salir al escenario.

Incluso se llegó a decir que el cuarto round entre El Mariana y Yo Soy Plex fue una eestrategia para poder ganar tiempo y así, asegurar la presentación del puertorriqueño, esto debido a que Nicky Jam tampoco acudió a su presentación.

🚨🚨 ANUEL LE TIRA A IBAI Y A LA VELADA “El Ibai ese, el rascabicho ese, estaba haciendo chistes con mi nombre antes de que yo saliera. Cabron yo llegue 5 minutos tarde na más.” “No dejaron que mi Dj me tirara el show. No dejaron que mi ingeniero me hiciera la voz.“ “ESA NO ES… pic.twitter.com/9BiOegjeWd — Terreno Velada (@terrenoviral) July 14, 2024

Revelan supuesto motivo por el retraso de Anuel en “La Velada del Año”

Tras el escándalo en Madrid, usuarios en redes sociales acusaron que el cantante también se retrasó dos horas para su presentación en Santander, por lo que este hecho también habría tenido consecuencias en su presentación del evento de streamers.

Nadie ha querido sabotearte nada, vives en una nube. Tenías dos shows en una tarde, llegaste 2 horas tarde al primero y por ende también tarde al segundo. En vez de pedir perdón por la vergüenza que diste ayer, sales a decir tonterías xdddd https://t.co/1zmVGdJJW2 pic.twitter.com/nUNHc6cLNN — Sr Chøcølat (@Sr_Chocolat) July 14, 2024

