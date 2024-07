Sorprende Will Smith con gran show en la Velada del Año 4

En uno de los espectáculos más esperados del fin de semana, el actor Will Smith sorprendió a espectadores del evento La Velada del Año 4 con un show en el que nadie se pudo quedar sentado.

Smith apareció en el escenario del Santiago Bernabéu con un grupo de bailarinas para interpretar canciones como la icónica entrada de la serie “El príncipe del Rap” con algunas modificaciones, que lograron captar la atención de cada uno de los asistentes.

Durante el show el actor se mantuvo bailando constantemente algunas coreografías junto a sus bailarinas y motivó al público recreando el icónico grito de Freddy Mercury en su presentación en el Live Aid en 1985.

El actor de Soy Leyenda cantó también un tema inédito en el que compartió escenario con su hijo Jaden Smith, quien apareció con un atuendo en tonos negros, botas negras industriales y un peinado con rastas; acompañados del rapero Russ.

Durante el show el actor aprovechó para invitar a los espectadores a unirse a su campaña social nombrada “Baila en tus momentos más oscuros” mientras interpretaba una de las canciones que acompañan su movimiento: You can make it.

El sencillo “You can make it” forma parte del nuevo material discográfico del actor, titulado Dance in your Darkest Moments que marca su regreso a la música luego del escándalo protagonizado con Chris Rock en la entrega de los Oscares.

Ibai Llanos, organizador del evento La Velada del Año desde 2020, se dijo agradecido por el éxito de su show y aprovechó para tomarse fotos con Will y presumirlas en sus redes sociales.

La Velada del año, es uno de los espectáculos con mayor cantidad de visualizaciones en las plataformas donde se trasmite y ha alcanzado gran éxito entre profesionales del streaming.

Yo hace nueve años estaba comentando LoL en casa de mis abuelos. Hoy ha pasado esto en un evento en mi canal. Gracias a todos por acompañarme en este viaje. Qué vértigo todo tú. pic.twitter.com/6GtXcKeHkx — Ibai (@IbaiLlanos) July 13, 2024