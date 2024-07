La tarde de este sábado se reportaron tiros en un mitin de Donald Trump en el estado de Pensilvania, el candidato presidencial de Estados Unidos fue desalojado del lugar, mientras sangraba de una oreja.

En un video que circula en redes sociales, durante el mitin se escucharon posibles detonaciones de arma de fuego. En ese instante, Trump se agarró la oreja y se agachó, mientras su cuerpo de seguridad lo protegía.

Fuerzas de seguridad subieron al templete para, también, proteger al candidato estadounidense.

Las personas que acudieron al mitin se agacharon, mientras que otras gritaban asustadas al oír los disparos.

Posteriormente, tras ser desalojado del lugar, al candidato presidencial estadounidense se le observó sangre en la oreja derecha, misma que escurría por su cara.

Al irse del lugar, Donald Trump levantó el puño, lo que fue festejado por sus seguidores.

Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Servicio Secreto de los Estados Unidos, escribió en las redes sociales que tras el incidente en el mitin de Trump, se implementaron medidas de protección.

En tanto, detallaron que el expresidente estadounidense se encuentra a salvo.

An incident occurred the evening of July 13 at a Trump rally in Pennsylvania. The Secret Service has implemented protective measures and the former President is safe. This is now an active Secret Service investigation and further information will be released when available.

— Anthony Guglielmi (@SecretSvcSpox) July 13, 2024