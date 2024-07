Confirmado como parte de la cartelera del próximo 24 de agosto en la Arena Ciudad de México en la que estelarizan Floyd Mayweather y John Gotti III, el mexicoamericano Victor Ortiz afirma sentirse aún con capacidades suficientes para mantenerse en el cuadrilátero y dar buenos espectáculos, ahora con el argentino Rodrigo Damián Coria como su próximo rival en la capital mexicana.

“Hay mucha gente a la que se le olvida quién soy y que dicen que fui un gran boxeador. Todavía no estoy tan viejo. No me escondo de lo que soy. Ya no soy joven pero aún mantengo una pegada y una mentalidad de seguir adelante”, señaló el pugilista en entrevista con 24 Horas.

Después de haber sido ubicado durante semanas como el rival que Mayweather iba a sortear en lo que se ha anunciado como su única presentación en territorio nacional, el boxeador de 37 años asegura que después de tantos rumores, la negativa Money Mayweather habla por sí sola sobre un segundo combate contra él. “El que tiene miedo, no sabe ocultarlo y yo nunca me he rajado y siempre voy hacia adelante”.

“Hoy tengo a un rival enfrente que sé que es aguerrido, un sudamericano que es guerrero y Coria es de muy buen nivel y vamos a bailar bonito sobre el ring. Tenemos un estilo muy parecido y como somos ambos muy combativos creo que es la receta perfecta para una buena pelea”, destacó sobre su próximo combate ante el sudamericano de 25 años.

Pese a no contar con un récord favorable en sus últimos cuatro combates profesionales, que se realizaron entre 2016 y 2021 para un total de dos derrotas (contra Andre Berto y Robert Guerrero), un empate (Devon Alexander) y un triunfo (Saul Corral), el boxeador nacido en Garden City, Kansas, aspira a que se le recuerde como un peleador de estilo mexicano, que propone las peleas y no se oculta en su guardia.

Después de combinar su carrera deportiva con otras facetas como la actuación o su ambiente como padre de familia, Ortiz a quien también apodan como Vicious prefiere vivir la vida y tomar cualquier oportunidad que se le presente ya sea dentro o fuera del ring, sin que le preocupen las críticas sobre su profesionalismo como atleta de alto rendimiento.

“El boxeo es lo que me ha dado todo en la vida. El poder ser reconocido y estoy agradecido con ello. Si hay gente que solo quiere mirar a un carril en su vida es su problema. Para mí cualquier camino que se abre es una oportunidad de disfrutar un nuevo momento”, afirmó.

A escasas semanas de convertirse por tercera ocasión en padre, Victor prefiere ver a sus hijos alejados de los cuadriláteros aunque estará dispuesto a apoyarlos si buscan el mismo camino deportivo que él. “Yo prefiero que me digan que son como Cristiano Ronaldo o Messi y yo les digo que le echen ganas a eso, pero si deciden el boxeo no habrá mejor entrenador que yo.